Япония не планирует ужесточать требования к въезду для россиян

В настоящий момент менять правила въезда в Японию для граждан России не планируется. Об этом в четверг, 28 октября, заявили «Известиям» в посольстве Японии в Москве.

«Хотя предсказать будущее невозможно, в настоящее время ужесточения или, наоборот, послабления требований к въезду в Японию и оформлению виз для граждан РФ не планируется. Сейчас визы выдаются россиянам так же, как и раньше», — рассказали в диппредставительстве.

Отмечается, что несмотря на отсутствие изменений в правилах въезда и на фоне ужесточения требований в ряде других стран турпоток из России в Японию падает. С 2019 по 2023 год он снизился в три раза, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Так, с января по октябрь 2019-го число российских туристов превысило 98 тыс. человек, тогда как за тот же период в этом году Японию посетили менее 33 тыс. человек.

Путешественникам из России для поездки по-прежнему нужна виза. Заявления на оформление принимают в консульском отделе посольства в Москве, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Как правило, виза позволяет в рамках одной поездки проводить в стране не более 30 дней.

В конце апреля 2023 года власти Японии приняли решение отменить все действующие из-за коронавируса ограничительные меры при въезде в страну. Кроме того, сообщалось, что предъявление ПЦР-теста или сертификата о вакцинации больше не потребуется.

До этого, 20 января, премьер-министр Японии Фумио Кисида дал поручение министерству здравоохранения страны присвоить COVID-19 статус сезонного заболевания и приравнять его к гриппу. Также тогда сообщалось, что японцы продолжают носить маски повсеместно, в том числе на открытом воздухе.

31 декабря 2022 года издание The Japan Times сообщило, что в Японии разрабатывают вакцину от COVID-19, которая смогла бы дать организму пожизненный иммунитет. Клинические испытания препарата запланированы на 2023 год.