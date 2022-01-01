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В Японии начали разработку дающей вечный иммунитет к COVID-19 вакцины

The Japan Times: японские ученые разрабатывают вакцину, дающую пожизненный иммунитет
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В Японии разрабатывают вакцину от COVID-19, которая смогла бы дать организму пожизненный иммунитет. Клинические испытания препарата запланированы на 2023 год, сообщает 31 декабря издание The Japan Times.

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Над вакциной работают ученые из Токийского института медицинских наук. За основу исследования специалисты взяли разработанную в XVIII веке вакцину против оспы, содержащую неопасный вариант вируса.

Ученые рассчитывают создать рекомбинантный вирус осповакцины, который будет включать спайковый белок коронавируса. Предполагается, что такой подход поможет создать пожизненный клеточный иммунитет к COVID-19.

Подобный способ применялся в отношении мышей, которым вводили рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий ген птичьего гриппа. По итогам экспериментов у животных выявили высокие показатели антител, которые сохранялись более 20 месяцев.

Авторы разработки отмечают высокую эффективность таких вакцин, а также небольшое количество побочных эффектов и отсутствие особых способов транспортировки и хранения.

По предварительной информации, первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины проведет в первой половине 2023 года японский производитель лекарств Nobelpharma.

28 декабря министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Сигэюки Гото рассказал, что правительство страны планирует ускорить процесс проведения вакцинации людей старше 65 лет третьими (бустерными) дозами от заражения коронавирусом.

По состоянию на 27 декабря две дозы вакцины получили уже 78,3% общей численности —126 млн человек — населения Японии.

9 декабря стало известно о результатах исследования японских ученых, согласно которых штамм коронавируса «Омикрон» передается от человека к человеку в 4,2 раза чаще, чем «Дельта»-штамм. Специалисты проанализировали данные генома «Омикрона» у жителей провинции Гаутенг на севере ЮАР. Оказалось, что этот штамм передается легче, ускользая при этом от иммунитета. Ученые добавили, что в данном случае не имеет значения, о каком именно иммунитете идет речь.

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