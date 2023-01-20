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В Японии рассмотрят возможность приравнять COVID-19 к сезонному гриппу
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В Японии рассмотрят возможность приравнять COVID-19 к сезонному гриппу

Премьер-министр Японии Кисида поручил рассмотреть возможность приравнять COVID-19 к сезонному гриппу в стране
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/James Matsumoto
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В Японии рассмотрят возможность приравнять COVID-19 к сезонному гриппу. Такое поручение дал министерству здравоохранения страны премьер-министр Японии Фумио Кисида 20 января.

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«Кисида попросил министра здравоохранения, труда и социального обеспечения [Кацунобу] Като и других рассмотреть возможность перехода [COVID-19] на пятую категорию заболеваний, что и сезонный грипп весной этого года», — сказал он в ходе встречи с Като. Трансляцию выступления Кисиды вел телеканал NHK.

Также Кисида призвал население Японии изменить привычки в отношении масок и не носить их постоянно и везде. Несмотря на послабление требований по борьбе с COVID-19, японцы носят маски повсеместно, в том числе на открытом воздухе, дополняет «Газета.Ru».

COVID-19 находится в Японии во второй категории инфекционных заболеваний, что предполагает лечение полностью за государственный счет и возможность вводить принудительные ограничения, в том числе карантин.

31 декабря 2022 года издание The Japan Times сообщило, что в Японии разрабатывают вакцину от COVID-19, которая смогла бы дать организму пожизненный иммунитет. Клинические испытания препарата запланированы на 2023 год. За основу исследования специалисты взяли разработанную в XVIII веке вакцину против оспы, содержащую неопасный вариант вируса.

До этого, 28 декабря, министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Сигэюки Гото рассказал, что правительство страны планирует ускорить процесс проведения вакцинации людей старше 65 лет третьими (бустерными) дозами от заражения коронавирусом.

По состоянию на 27 декабря две дозы вакцины получили уже 78,3% от общей численности — 126 млн человек — населения Японии.

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