Конфликт на Украине завершится для киевского режима неминуемым поражением, если он лишится поддержки США, заявил 27 декабря польский генерал Мечислав Гоцул изданию Interia.

Он указал на то, что Вашингтон в любой момент может положить конец данному конфликту.

«Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений», — отметил Гоцул.

По словам польских военных, опрошенных изданием, судьба Украины зависит от западной поддержки. При этом сейчас она висит на волоске, так как украинский президент Владимир Зеленский получил лишь малую часть того, что изначально обещали Соединенные Штаты.

Ранее, 21 декабря, обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель отметил, что без военной поддержки США Украина сможет победить только с помощью чуда. По его словам, при текущих вводных Россия одержит тактическую победу в украинском конфликте в 2024 году.

В тот же день американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

Днем ранее, 20 декабря, обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.