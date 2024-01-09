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SIM-карта бита: половина продающихся в России iPhone уже активирована

Зачем это продавцам и чем опасно для покупателей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом, выяснили «Известия». Крупные розничные сети — «М.Видео – Эльдорадо» и МТС — начали предупреждать клиентов об этом. Ситуация касается и некоторых партий Samsung. Цель — скрыть от вендоров логистическую цепочку, по которым смартфоны приходят в РФ. Какие риски это несет для потребителей — в материале «Известий».

Активированная зона

Крупный ритейл осваивает продажи активированных за рубежом смартфонов, узнали «Известия». Такие устройства до поставки в РФ по параллельному импорту извлекаются из упаковки и регистрируются в заграничных сотовых сетях — это должно убедить их производителей, что аппарат используется в той стране, для которой был произведен. «Устройство может быть активировано» — предупреждает на кассовых чеках покупателей АО РТК (розничная сеть МТС). Аналогичные уведомления «Известия» обнаружили на сайтах «М.Видео – Эльдорадо».

— В наших сетях сейчас не представлены активированные смартфоны, их закупки на данный момент также не осуществляются, — отметили в «М.Видео – Эльдорадо». Там добавили, что на импортируемые девайсы iPhone доступна годовая гарантия, которая действует с момента получения клиентом заказа.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Всё больше розничных сетей продают активированные аппараты, подавляющее большинство из них — iPhone. Если год назад в «перепакованном» виде продавалось 20% таких гаджетов в РФ, то сейчас около 50%. Но точно подсчитать крайне сложно — импорт таких устройств крайне непрозрачен, — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Большинство опрошенных «Известиями» участников рынка согласны, что чаще всего покупатели сталкиваются именно с активированными iPhone. Правда, в одном из выбитых в РТК чеков фигурировал Samsung Galaxy S23. В МТС это комментировать не стали.

— Мы не практикуем закупку активированных смартфонов Samsung, — утверждают в «М.Видео – Эльдорадо».

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Ранее предупреждение о том, что реализуемые iPhone могут быть активированы, обнаружилось на сайте ритейлера DNS.

В объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota продаются новые запакованные устройства, имеющие необходимые сертификаты и лицензии. На все аппараты, приобретенные в «Мегафоне», компания дает гарантию 12 месяцев с момента продажи, сообщили в пресс-службе оператора.

айфон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Между тем активированные Samsung действительно поставляются в РФ по параллельному импорту, хотя такие аппараты и не доминируют в отгрузках, уверяют источники, близкие к двум импортерам электроники.

— Как правило, в российских сотовых сетях легко регистрируются устройства Samsung, которые предназначены для большей части арабских стран, а также для Казахстана, Армении, Узбекистана, — рассказывает один из собеседников «Известий». С китайскими дистрибуторами можно договориться таким образом, чтобы аппараты поступали в РФ уже перепрошитыми для активации в российских сотовых сетях, — утверждает один из собеседников.

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Но при этом, по его словам, к работе в России готова лишь половина смартфонов Samsung, поставляемых из Индии.

Активация смартфонов — масштабный международный бизнес, отметил источник на рынке.

— В ряде арабских стран есть фабрики активаций для поставок в страны под санкциями. Кроме того, китайские дистрибуторы тоже не отказывают в активации своим партнерам, — указывает он.

В Samsung не стали комментировать ситуацию. «Известия» направили запрос в Apple.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Издержки импорта

Основная цель активации гаджетов — желание перепродавцов и покупателей скрыть логистическую цепочку, по которой смартфоны попадают в РФ от вендора и избежать разного рода санкций, утверждает Эльдар Муртазин. Если телефон активирован в неподсанкционной стране, это легитимизирует его продажу в глазах производителя, добавляет он.

Два участника рынка электроники согласны с таким объяснением. Однако, третий собеседник видит и другую причину.

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— Зачастую закупить партию активированных смартфонов дешевле, чем неактивированных. Допустим, зарубежный сотовый оператор связан с производителем контрактом, предписывающим ему продать определенное количество аппаратов, но в силу тех или иных причин исполнить его не получается. В этом случае смартфоны можно с дисконтом реализовать перекупщикам, а одним из условий перепродажи может быть их активация на сети продавца, — рассказывает собеседник «Известий».

Еще одна причина, по которой зачастую не получится активировать смартфоны Samsung в стране, где они куплены, — привязка этой процедуры к региону, для продажи в котором он поставлен, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если не зарегистрировать его в сети локального оператора, через российские сети он может не активироваться, отмечает эксперт. Большинство аппаратов Samsung везут из «правильных» стран, но при параллельном импорте могут возникать самые разные логистические цепочки, добавляет Денис Кусков.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Покупать активированные смартфоны рискованно, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По его словам, при такой схеме никто не даст гарантии, что покупатель получит не б/у аппарат и не украденный гаджет. Причем речь идет не о единичном устройстве, а о целых партиях похищенных смартфонов, предупреждает эксперт.

— Такое приобретение сулит неприятности владельцу — вплоть до блокировки телефона в любой стране мира, — указывает Сергей Половников.

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Кроме того, нет гарантии, что при активации на аппарат никто не установил вредоносное ПО, которое будет следить за владельцем, красть личные данные и деньги, рассуждает он.

С технической, а не с коммерческой точки зрения проблем с активацией подавляющего большинства смартфонов в РФ нет, отметил Сергей Половников. Другое дело — игровые приставки, производители которых заблокировали после начала санкционной кампании доступ российских пользователей к ресурсам, необходимым для активации. Но есть способы обойти эти запреты, и производители приставок мало что делают, чтобы закрыть такие лазейки, заключил эксперт.

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