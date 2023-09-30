Яблочный предлог: iPhone 15 в России раскупают хуже предыдущей модели

Россияне неохотно покупают iPhone 15 — за первую неполную неделю со старта мировых продаж их реализация в РФ в два раза ниже, чем предыдущей модели, подсчитали в Mobile Research Group. Покупателей отпугивают заоблачные цены на новый гаджет, неопределенность с гарантийным обслуживанием, отсутствие многих приложений. Кроме того, влияют и технические проблемы — корпус iPhone 15 Pro Max выполнен из титана, и он менее прочен, чем у iPhone 14 — из нержавеющей стали. При этом новый смартфон довольно сильно нагревается при зарядке, отмечают эксперты .

Издержки стоимости

О том, что iPhone 15, мировые продажи которого стартовали 22 сентября, в нашей стране покупают неохотно, «Известиям» рассказали два источника, близкие к операторам. По словам одного из них, за первые четыре дня с начала реализации аппарата в сети одной из сотовых компаний было зарегистрировано «ничтожно мало» таких гаджетов — всего несколько сотен . iPhone 14, появившихся в РФ осенью прошлого года, было больше, хотя тоже немного, утверждает он.

В целом за неполную неделю со дня мировых продаж в сотовых сетях в РФ было зарегистрировано 3,5 тыс. iPhone 15 , утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, ссылаясь на источники в мобильных операторах. По его словам, покупателей пока отпугивают высокая цена аппарата, отсутствие каких-либо значимых с точки зрения использования новшеств по сравнению с предыдущей моделью, а также то, что самих iPhone 15 в РФ пока ввезено крайне мало .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Restore: начал офлайн-продажи 27 сентября: цены начинаются от 129,99 тыс. рублей (iPhone 15 с 128 Гб памяти) и доходят до 269,99 тыс. (iPhone 15 Pro Max, 1 Тб) . На Ozon продавцы стали выкладывать новинку непосредственно 22 сентября. Самым д орогим смартфоном, заказанным на этом маркетплейсе, стал iPhone 15 Pro Max на 1 Тб в цвете Blue Titanium за 349,99 тыс. , сообщила компания.

Сдержанный интерес к аппаратам обусловлен их дороговизной, что связано с поставками аппаратов в Россию по схемам параллельного импорта сразу после официального релиза , говорят в пресс-службе Tele2.

— Более того, как отмечают эксперты, в новой модели нет новых сенсационных прорывных нововведений, кроме перехода на USB-C и титанового корпуса. Поэтому даже убежденные фанаты бренда не сочли рост стоимости равноценным предлагаемым новшествам , — отметил представитель оператора.

— Делать выводы о потребительском спросе пока преждевременно, эти гаджеты только появились в продаже. Полагаем, что эта продукция будет востребована у поклонников бренда , — отметили в пресс-службе Wildberries.

Правда, снижение популярности новых продуктов Apple констатируют не все ритейлеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Мы видим высокий интерес покупателей к новинке. Количество предзаказов на iPhone 15 в нашей сети увеличилось в два раза по сравнению с предзаказами на iPhone 14 год назад , — утверждают в МТС.

По количеству предзаказов в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota iPhone 15 опережает предыдущую версию , утверждают в пресс-службе оператора.

На этапе предзаказа виден повышенный интерес к новинкам — в первые две недели он оказался примерно вдвое больше, чем годом ранее на iPhone 14 , утверждают в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Примерно 93% покупок iPhone 15 пришлось на модели Pro и Pro Max , уточнил его представитель.

Неоднозначное яблоко

Покупателей iPhone 15 отпугивает высокая цена аппарата в РФ, начинающаяся примерно от 130 тыс. рублей , полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При этом открытыми остаются вопросы с гарантией и ремонтом, наличием запчастей и сроками их доставки — для пользователей очень высокобюджетного продукта это важно, отметил он. Популярности iPhone не добавляет и возможное отключение тех или иных функций, как это случилось, к примеру, весной прошлого года с Apple Pay, а также исчезновение из App Srore нужных пользователям приложений , добавил эксперт.

Как известно, на старте всегда лучше продаются наиболее продвинутые и технологичные флагманы, но сейчас цены на Pro-версию iPhone 15 близки к 200 тыс. рублей, что, естественно, отпугивает покупателей , отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Люди ждут, когда аппарат появится в продаже в привычных им крупных сетевых магазинах по более низким ценам , после этого ситуация, возможно, выправится, полагает эксперт. При этом, по его словам, на объем продаж iPhone 15 влияют и технические проблемы .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Например, уже выяснилось, что корпус iPhone 15 Pro Max из титана менее прочен, чем у аналога из серии 14, выполненного из нержавеющей стали. При этом новый iPhone довольно сильно греется при зарядке. Теоретически, частично эту проблему можно решить обновлениями софта , — уточнил Сергей Половников.

О повреждениях корпуса и дисплея iPhone 15 Pro в ходе эксплуатации в блогах уже сообщают первые пользователи аппарата . В ходе теста повредил 15 Pro Max и Эльдар Муртазин.

— В отличие от предыдущих моделей с корпусами из нержавеющей стали титановый не гасит удар, вся его сила передается на стекло — отсюда и больший риск повреждения. Деформации самого корпуса можно объяснить тем, что по сравнению с предыдущими моделями он получился более тонким . Так что за легкость приходится платить поломками, — отметил эксперт.

Сделать корпус более легким, очевидно, заставило то, что титан — довольно дорогой материал, к тому же сложный в обработке , добавил Эльдар Муртазин.

Перспективы iPhone 15 в российской рознице — пока предмет дискуссий, при этом в целом поставки техники Apple в нашу страну растут .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В III квартале 2023 года продажи техники Apple на Ozon выросли в 2,3 раза в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Помимо аксессуаров и зарядных устройств быстрее всего растут продажи ноутбуков, проводных наушников и смарт-часов , — рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

В денежном выражении реализация техники Apple в России в июле–сентябре 2023-го по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась вдвое , рассказали в МТС. Рост связан как со стабилизацией поставок товаров, так и с изменением курса валют, считает ее представитель.

Рост спроса на технику Apple можно объяснить тем, что лояльная аудитория пользователей его продукции в РФ по-прежнему достаточно высока и существует отложенный с прошлого года спрос на нее, полагает Денис Кусков.