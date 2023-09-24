Титаническое засилие: чем новый флагман Apple отличается от предшественников

В РФ начинаются продажи нового флагмана Apple — iPhone 15. Его Pro-модификацию удалось протестировать корреспондентам «Известий». Флагман превосходит по характеристикам предыдущие модели, но не настолько, чтобы покупать почти за 170 тыс. рублей этот аппарат на замену iPhone 13 Pro и 14 Pro. Гаджет легче, чем его предшественники 2021 и 2022 годов, титановый корпус более эргономичен, и для аппарата в отличие от старых iPhone не нужен дорогостоящий чехол. Пользователям могут понравиться «кнопка действия», пришедшая на смену переключателю звука, а также новый интерфейс зарядки и подключения к компьютерам USB-C.

iPhone полегоньку

В этом году iPhone 15 пришел в Россию практически одновременно со всем миром. Более того, у российских ритейлеров аппараты появились даже раньше, чем у продавцов в других странах. МТС, к примеру, завезла в свои магазины смартфон 21 сентября — на день раньше начала официальных мировых продаж, а на выходных компания уже выдавала оплаченные заранее предзаказы. iPhone 15 Pro c памятью 256 Гб из полученной МТС партии протестировали «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Да, он легкий! Таково первое впечатление при извлечении нового аппарата из коробки. При тактильном сравнении с предшественником, iPhone 14 Pro, эта разница заметна несильно, но 13 Pro (последняя официально поставляемая в РФ модель iPhone 2021 года) кажется весьма увесистым. Да, речь идет о десятках граммов, но все же в руках аппарат ощущается по-новому. И не только из-за веса.

Держать устройство в титановом корпусе стало комфортнее, он лучше сидит в руке и не пытается выскользнуть, как некоторые предыдущие модели iPhone. И это ощутимое преимущество: фирменные чехлы на iPhone в свете параллельного импорта дороги, а носить нефирменный с «железкой» почти за 170 тыс. рублей как-то несолидно. iPhone 15 Pro в титановом корпусе, в принципе, можно носить и без чехла. «Яблочные» аппараты старых моделей без внешней защиты истрепывались довольно быстро, с чехлами экстерьера хватало на пару лет. Сколько сохранит товарный вид аппарат в титановом корпусе — посмотрим.

И еще. По первым отзывов зарубежных пользователей, титановый корпус довольно маркий, он быстро загрязняется отпечатками пальцев. Корреспондент «Известий» такого не заметил.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 15 Pro стоит новый процессор A17 Pro. Судя по первому опыту использования, новый iPhone от этого никаких сверхспособностей не приобрел. Каждый раз, представляя новый «яблочный» смартфон на осенней презентации, Apple обещает, что он будет быстрее, сильнее и производительнее предыдущего. Но многие пользователи, для которых важны банковские приложения, мессенджеры, заметки, видеосвязь и прочее, ну или во всяком случае не геймеры, эту разницу зачастую не замечают.

Не играл на iPhone 15 Pro и корреспондент «Известий», но по субъективным ощущениям аппарат все-таки быстрее iPhone 14 Pro. В частности, потому, что полностью перенести данные со старого аппарата на iPhone 15 Pro и сделать его абсолютно готовым к работе удалось менее чем за 15 минут — на прошлогоднем флагмане это делалось гораздо дольше.

Все дело в кнопке

В этом году впервые за полтора десятилетия Apple отказалась от выключателя звука на правом боку iPhone. В 15-м аппарате там теперь находится «кнопка действия». По умолчанию она будет выключать звук при вызовах так же, как это раньше делал выключатель. Но теперь на эту кнопку можно вывести и другие опции, например быстрое включение камеры, фонарика, диктофона, режима «не беспокоить» и прочее . Выбрать эту функцию iPhone предлагает сразу при первом включении и активации, менять функционал кнопки можно в настройках. Это удобно. Если вы, к примеру, не пользуетесь переключателем звука, но зато вам часто приходится пользоваться камерой, такая опция очень выручает.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Правда, кнопка срабатывает не сразу, как старый переключатель, а с небольшой задержкой . В некоторых случаях (например, если вы хотите воспользоваться камерой) ее придется нажать дважды.

Еще одно нововведение в iPhone 15, бросающееся в глаза еще до включения, — это новый разъем USB-C для присоединения к ПК и зарядки вместо привычного Lightning, без которого iPhone нельзя было представить с первой половины прошлого десятилетия. USB-C кабель лежит в коробке с новым смартфоном. Правда, он очевидно коротковат, так что покупка дополнительного шнура, к сожалению, скорее всего, неизбежна. Но, если у вас уже есть MacBook, да еще не один, у этой смены интерфейса есть даже преимущества. Он тоже заряжается через USB-C, так что в командировки и в отпуск не придется возить отдельный кабель для компьютера, отдельный — для телефона. К тому же через USB-C можно быстрее передавать данные с iPhone на компьютер и перекачивать их в iPhone с внешнего накопителя, утверждают эксперты: у пользователей старых «яблочных» аппаратов, включая iPhone 14, такой опции не было.

Несмотря на изменения в системе зарядки, как показалось, iPhone 15 Pro стал заряжаться медленнее, чем 14 Pro, и быстрее разряжаться, к тому же греется он ощутимо. Не исключено, что Apple впоследствии вылечит эти «детские болезни», проапдейтив программное обеспечение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что касается камеры, особых отличий от iPhone 14 Pro «Известия» не заметили. Да, картинка получается чуть ярче, чуть четче, чуть живее, чем у iPhone 14 Pro и ранее появившихся моделей, но радикальных отличий при съемке с одной и той же точки не просматривается . С другой стороны, и сами купертиновцы особо не подчеркивали каких-то новых возможностей камер во время презентации 12 сентября. На iPhone Pro MAX появился 5-кратный оптический зум, но «Известия» тестировали менее продвинутую, а значит, более массовую модель.