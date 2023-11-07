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Денежный приток: iPhone лидирует по продажам в рублях в РФ

Почему даже официальный уход Apple с российского рынка слабо сказался на объемах торговли ее продукцией
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Несмотря на прекращение Apple официальных поставок в Россию и сокращение продаж гаджетов в штуках, iPhone по-прежнему лидирует среди смартфонов по продажам в денежном выражении. Эту информацию участников рынка подтверждают и данные исследовательских компаний. На iPhone приходится около трети выручки на рынке смартфонов, а в онлайн-сегменте — почти 40%, подсчитали они. iPhone всё еще кормилец российской розницы, но это может быстро закончиться: россияне всё меньше готовы голосовать рублем за дорогой американский смартфон, предупреждают эксперты. И рекомендуют продавцам искать какую-то замену этому гаджету.

Apple-кормилец

iPhone по-прежнему лидер российского рынка по продажам в денежном выражении, рассказали «Известиям» в МТС. С января по сентябрь доля выручки за продукцию американской компании осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%, сообщили в пресс-службе оператора.

Лидировала Apple по продажам смартфонов в деньгах и в отдельно взятом III квартале 2023 года. «Доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на пять процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов», — отмечено в материалах оператора. На второе место МТС ставит китайскую Xiaomi с долей в 22%, на третьем — Samsung с долей 17%.

За первые девять месяцев этого года на iPhone пришлось почти 40% смартфонов в российских интернет-магазинах в денежном выражении, это следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники. По этому показателю Apple, несмотря на прекращение официальных продаж в России, осталась рекордсменом рынка: в деньгах ее доля по сравнению с январем–сентябрем 2022 года сократилась всего на 2 п.п., то есть практически не изменилась.

айфоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом в количественном выражении свои позиции Apple теряет. В штуках продажи iPhone за первые три квартала 2023 года сократились с 11 до 9% из-за перераспределения спроса в сторону китайских брендов, отметили в МТС.

— По нашей оценке, за десять месяцев 2023 года российский рынок смартфонов составил порядка 24 млн девайсов, что на 25% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем рынка составил порядка 500 млрд рублей. Apple продолжает находиться на первой позиции в денежном выражении. На второй позиции — Xiaomi, на третьей — Samsung, — сообщили «Известиям» в «М.Видео-Эльдорадо».

— Несмотря на то что продажи смартфонов Apple в штуках сократились на российском рынке год к году, в деньгах Apple остается номером один по продажам в РФ и значительно опережает все остальные бренды, занимая больше четверти рынка в процентном соотношении, — отмечает представитель Inventive Retail Group (re:Store) Людмила Семушина.

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В объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota в сентябре 2023 года продажи iPhone выросли в штуках на 83%, а в денежном выражении — более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что доля iPhone на российском рынке сильно завышена другими исследователями, но признает, что по продажам в деньгах «яблочная» продукция по-прежнему лидирует. Это связано с тем, что средний чек на iPhone очень высок. При этом вследствие параллельного импорта гаджет на пути к покупателю зачастую перепродается участниками рынка несколько раз, поэтому может учитываться в статистике и дважды, и трижды, утверждает эксперт.

Остывающее «яблоко»

В целом, несмотря на уход с рынка, бренд Apple остается востребованным у широкой базы лояльных пользователей, отмечает руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров. Они преимущественно остаются в экосистеме компании и обычно меняют прежний девайс на новый раз в два-три года, рассказал он.

гаджет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Самой популярной линейкой в этом году является iPhone 14, причем три четверти штучных продаж в этой серии приходится на Pro-модели. В случае с успешно стартовавшими iPhone 15 на этапе предзаказа 95% покупок пришлись именно на девайсы Pro и Pro Max, — добавил Сергей Уваров.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников связывает выcокую долю iPhone в денежном выражении с тем, что в премиальном сегменте смартфонов у него практически нет конкурентов.

— По сути, конкурирует он лишь с дорогими складными аппаратами на Android, но продажи их пока мизерные. А смартфон Apple — популярный, востребованный товар. Отсюда и такой вес в деньгах, — говорит эксперт.

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Для каждого вида гаджетов существуют свои угрозы

Впрочем, как долго iPhone будет оставаться лидером по продажам в деньгах и ощутимым источником доходов для ритейлеров — вопрос. Так, из материалов компании — партнера нескольких производителей электроники следует, что доля Apple в деньгах — по крайней мере, в онлайн-ритейле — медленно, но снижается. Если в сентябре прошлого года на «яблочный» гаджет приходилось 37% продаж смартфонов через интернет-магазины, то в сентябре этого года — чуть менее 33%.

— iPhone — до сих пор основной генератор доходов от продаж смартфонов в России, настоящий кормилец для ритейлеров. Ведь продаются не только сами по себе дорогие аппараты, вместе с ними реализуется масса аксессуаров и дополнительных услуг, которые зачастую гораздо более высоко маржинальны, чем сами гаджеты, — рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Но штучные продажи iPhone все-таки снижаются: они стоят очень дорого, найти качественный сервис для оперативного ремонта, располагающий необходимыми запчастями, зачастую проблематично. Не способствует росту спроса и урезанный в России функционал. Поэтому доля iPhone в выручке будет снижаться, и рознице следует задуматься о расширении ассортимента, сопутствующих товаров и услуг, полагает Денис Кусков.

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