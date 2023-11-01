Осенний гаджетопад: новые компьютеры Apple появятся в РФ в конце ноября

Первые партии новых компьютеров Apple, которые компания представила 31 октября, приедут в Россию спустя две недели после мирового старта продаж, который состоится 7 ноября, рассказали «Известиям» ритейлеры. Однако первое время цена на них будет завышена примерно в два раза из-за малого количества этих устройств. Стабилизации стоимости и предложения следует ждать только к концу года. Опрошенные специалисты уверены, что обновленные MacBook Pro и iMac на процессорах M3 заинтересуют крайне ограниченную аудиторию .

Apple показала новые процессоры M3

Apple представила MacBook Pro и iMac на базе новых процессоров — это первое поколение 3-нанометровых чипов, которые получили название M3, M3 Pro и M3 Max. Главное отличие от предыдущих версий — усиленная графическая составляющая, таким образом Mac станут еще производительнее как в обработке видео, так и в играх . Кроме того, появилась поддержка технологии Ray Tracing — реалистичного отражения лучей, в основном она используется в компьютерных играх .

— Apple постеснялась сравнивать процессоры M3 с актуальным M2 и для более красивых цифр нарисовала слайды сопоставления с чипами M1. Но вычислить соотношение сил не составляет труда: каждый из процессоров всего лишь подрос на полступени в иерархии , — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Фото: Apple

По его словам, базовый процессор M3 сравнялся по мощности с M2 Pro. В свою очередь, процессор M3 Pro оказался немного быстрее (на 10–15%), чем M2 Max . А производительность M3 Max в презентации не сравнивали ни с чем (только графическую составляющую с M1 Max), рассказал эксперт.

— Именно этот чип выглядит единственным козырем в рукаве Apple, который может и потягаться, и превзойти флагманские решения от компаний AMD и Intel , используемые в экстремальных игровых ноутбуках и рабочих станциях на Windows, — добавил Евгений Харитонов.

Какими получились новые компьютеры

Сразу после процессоров компания показала обновленную линейку ноутбуков MacBook Pro — с диагональю 14 и 16 дюймов . Внешне лэптопы никак не отличаются от прошлогодних, появился только новый цвет , но и тот стал эксклюзивом самой дорогой конфигурации с 18 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Главное изменение — процессор M3 . Кроме того, в компании сообщили, что от одного заряда новые ноутбуки способны проработать практически сутки — 22 часа .

Фото: Apple

— В России будет популярна только базовая модель 14-дюймового MacBook Pro с процессором M3, и то если качественно «перепрыгнет» во всем возможности до сих пор широкодоступных 14-дюймовых Pro на M1 Pro и M2 Pro . Тем более что оперативной памяти в нем меньше, чем в предыдущей начальной модели (8 против 16 ГБ), — полагает главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Вслед за ноутбуками на презентации анонсировали модели iMac. Apple не вносила изменения в эти компьютеры три года, поэтому корпорация начала именно с них. Фактически поколение iMac 2023 года отличается от предшественников только новым процессором, даже расцветки у настольных компьютеров остались прежними: желтый, зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и серебристый. Компьютер 2023 года производительнее в два раза по сравнению с решением 2020-го , отметили на презентации.

Фото: Apple

— iMac на чипе M3 — это по-прежнему очень дорогой, но самый технически совершенный компьютер-моноблок . Конкуренты на Windows при равной производительности либо громоздкие и шумные, а при равных габаритах корпуса уступают по производительности чипу Apple в три-четыре раза, — рассказал Евгений Харитонов.

Предыдущие iMac продавались в России довольно слабо, несмотря на официальное присутствие Apple. Поэтому вряд ли стоит ждать, что новые устройства будут пользоваться спросом среди покупателей , отметил Никита Горяинов.

Когда обновленные Macbook Pro и iMac появятся в России

Первые партии обновленных компьютеров Apple привезут в Россию уже в конце ноября , рассказали «Известиям» ритейлеры.

— Мы ожидаем, что все представленные новинки Apple будут доступны в розничных магазинах в течение двух недель после мирового старта продаж , — сообщил «Известиям» директор сети re:Store Расим Лемберанский.

Аналогичные сроки назвали в пресс-службе Ozon и «М.Видео-Эльдорадо» . В МТС добавили, что планируют привезти все новинки в РФ одними из первых, но отказались конкретизировать точную дату начала продаж гаджетов, а также возможную цену.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Мировой старт продаж лэптопов и настольного ПК намечен на 7 ноября. MacBook будут продаваться по цене от $1599 в США и от €1999 в Европе. Моноблоки — от $1299 и €1599 . Что касается России, то первые несколько недель стоимость в нашей стране будет завышена примерно в два раза , полагает собеседник «Известий» на рынке.

— Apple при запуске новых продуктов всегда использует принцип создания искусственной нехватки товара в первые пару месяцев , то есть новинки поставляются небольшими партиями, в основном в фирменные магазины корпорации по всему миру, — объяснила ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.