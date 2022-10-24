Системный анализ: стоит ли обновлять айпады и макбуки до последних прошивок

Обновлять операционную систему на планшетах от Apple до iPadOS 16 стоит сразу после ее выхода, а вот с апдейтом компьютеров до мacOS Ventura лучше повременить , считают опрошенные «Известиями» эксперты. В случае с прошивкой для макбуков лучше дождаться, когда в ней исправят все всплывшие недостатки, уже сейчас не все функции работают корректно, пояснили специалисты. Новые операционные системы для устройств Аpple станут доступны 24 октября в 20:00 мск. Аналитики полагают, что на iPadOS 16 продолжат работать уже удаленные из App Store приложения российских компаний.

Новая обертка

24 октября в 20:00 мск Apple выпустит две новые операционные системы: iPadOS 16 для планшетов и мacOS Ventura для компьютеров . В техподдержке компании корреспондента «Известий» заверили, что вендор не накладывал никаких ограничений на работу своих девайсов в РФ, поэтому пользователи смогут поставить новые версии прошивок .

Операционная система для планшетов получила новый режим многозадачности — Stage Manager . Пользователи смогут создавать до четырех перекрывающих друг друга окон разных размеров. Активное приложение будет отображено в центре, а другие открытые программы — слева. Кроме того, владельцы планшетов с чипами M1 и M2 могут подключить внешний дисплей с разрешением до 6K и разместить на нем еще больше окон . iPadOS 16 предполагает, что устройство будет автоматически подстраивать изображение под подключаемый монитор.

Системный анализ Фото: Apple

В «Файлах» улучшили навигацию, добавили возможность сортировки документов по одному из выбранных параметров, а также опцию смены расширения файлов . Кроме того, теперь можно смотреть, сколько весят те или иные папки, а еще отображается объем внешних накопителей, подключенных к устройству через разъем USB-C.

В iMessage на планшетах теперь можно будет редактировать исходящие сообщения или отменять их отправку, а входящие помечать непрочитанными , чтобы в дальнейшем к ним вернуться.

В приложении «Почта» появилась опция «Запланировать отправку письма в определенное время» . Также добавлена функция отмены отправки сообщения — это можно сделать в течение 10 секунд.

Коме того, в iPadOS 16 впервые добавили утилиту «Погода», а программа «Заметки» теперь позволяет «улучшить читабельность рукописных пометок» . В Safari появилась возможность делиться группами вкладок и синхронизировать настройки сайтов и расширения между устройствами.

Системный анализ Фото: Apple

Операционная система macOS Ventura получила все те же функции, что iPadOS 16, и несколько дополнительных нововведений . Например, теперь iPhone XS/XR и более новые смартфоны Apple можно будет использовать в качестве веб-камеры для компьютера . В этом режиме айфон будет использоваться в том числе и для захвата звука.

Новая iPadOS доступна для установки на всех планшетах Apple, начиная с iPad 5, iPad Mini 5, iPad Pro и iPad Air (начиная с 3-го поколения). macOS Ventura можно поставить на любые iMac и MacBook Pro, выпущенные с 2017 года, MacBook Air и Mac Mini с 2018 года, а также Mac Studio, рассказали эксперты.

Кто на новеньких

На новых операционных системах должны работать и привычные россиянам приложения, например «Сбербанк» или другой удаленный из AppStore софт , рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Избегать обновлений стоит разве что владельцам старых iPad из-за неминуемого падения производительности , добавил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Например, проблемы могут появиться у владельцев iPad mini пятого поколения и iPad Air третьего — у этих устройств небольшая оперативная память, пояснил эксперт.

Системный анализ Фото: Getty Images/Sean Gallup

Что касается обновления macOs Ventura, с ним лучше подождать до конца ноября или начала декабря, когда разработчики уже исправят все всплывшие недоработки , уверен главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов. Он добавил, что переделанное меню системных настроек может работать с задержками.

«Известия» направили запрос в Минцифры.