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Системный анализ: стоит ли обновлять айпады и макбуки до последних прошивок

Чем примечательны iPadOS 16 и мacOS Ventura и как они будут работать в России
Фото: REUTERS/Kham
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Обновлять операционную систему на планшетах от Apple до iPadOS 16 стоит сразу после ее выхода, а вот с апдейтом компьютеров до мacOS Ventura лучше повременить, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В случае с прошивкой для макбуков лучше дождаться, когда в ней исправят все всплывшие недостатки, уже сейчас не все функции работают корректно, пояснили специалисты. Новые операционные системы для устройств Аpple станут доступны 24 октября в 20:00 мск. Аналитики полагают, что на iPadOS 16 продолжат работать уже удаленные из App Store приложения российских компаний.

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Новая обертка

24 октября в 20:00 мск Apple выпустит две новые операционные системы: iPadOS 16 для планшетов и мacOS Ventura для компьютеров. В техподдержке компании корреспондента «Известий» заверили, что вендор не накладывал никаких ограничений на работу своих девайсов в РФ, поэтому пользователи смогут поставить новые версии прошивок.

Операционная система для планшетов получила новый режим многозадачности — Stage Manager. Пользователи смогут создавать до четырех перекрывающих друг друга окон разных размеров. Активное приложение будет отображено в центре, а другие открытые программы — слева. Кроме того, владельцы планшетов с чипами M1 и M2 могут подключить внешний дисплей с разрешением до 6K и разместить на нем еще больше окон. iPadOS 16 предполагает, что устройство будет автоматически подстраивать изображение под подключаемый монитор.

Системный анализ
ноутбук
Фото: Apple
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В «Файлах» улучшили навигацию, добавили возможность сортировки документов по одному из выбранных параметров, а также опцию смены расширения файлов. Кроме того, теперь можно смотреть, сколько весят те или иные папки, а еще отображается объем внешних накопителей, подключенных к устройству через разъем USB-C.

В iMessage на планшетах теперь можно будет редактировать исходящие сообщения или отменять их отправку, а входящие помечать непрочитанными, чтобы в дальнейшем к ним вернуться.

В приложении «Почта» появилась опция «Запланировать отправку письма в определенное время». Также добавлена функция отмены отправки сообщения — это можно сделать в течение 10 секунд.

Коме того, в iPadOS 16 впервые добавили утилиту «Погода», а программа «Заметки» теперь позволяет «улучшить читабельность рукописных пометок». В Safari появилась возможность делиться группами вкладок и синхронизировать настройки сайтов и расширения между устройствами.

Системный анализ
погода
Фото: Apple

Операционная система macOS Ventura получила все те же функции, что iPadOS 16, и несколько дополнительных нововведений. Например, теперь iPhone XS/XR и более новые смартфоны Apple можно будет использовать в качестве веб-камеры для компьютера. В этом режиме айфон будет использоваться в том числе и для захвата звука.

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Новая iPadOS доступна для установки на всех планшетах Apple, начиная с iPad 5, iPad Mini 5, iPad Pro и iPad Air (начиная с 3-го поколения). macOS Ventura можно поставить на любые iMac и MacBook Pro, выпущенные с 2017 года, MacBook Air и Mac Mini с 2018 года, а также Mac Studio, рассказали эксперты.

Кто на новеньких

На новых операционных системах должны работать и привычные россиянам приложения, например «Сбербанк» или другой удаленный из AppStore софт, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Избегать обновлений стоит разве что владельцам старых iPad из-за неминуемого падения производительности, добавил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Например, проблемы могут появиться у владельцев iPad mini пятого поколения и iPad Air третьего — у этих устройств небольшая оперативная память, пояснил эксперт.

Системный анализ
ipad
Фото: Getty Images/Sean Gallup

Что касается обновления macOs Ventura, с ним лучше подождать до конца ноября или начала декабря, когда разработчики уже исправят все всплывшие недоработки, уверен главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов. Он добавил, что переделанное меню системных настроек может работать с задержками.

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