Баку заявил о важности искреннего настроя Еревана в вопросе мирного соглашения

Баку и Ереван недалеки от согласования мирного соглашения, на этом этапе необходим искренний настрой Армении. Об этом 28 декабря заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью изданию The Guardian.

«На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов», — сказал он.

Амирбеков добавил, что Баку ожидает от Еревана ответа на предложения, переданные армянской стороне на прошлой неделе.

Ранее, 26 декабря, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, а заключение мирного соглашения между обеими странами возможно. Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы мирного соглашения между странами.

До этого, 14 декабря, премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами.

В тот же день Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

В конце ноября Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.