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Баку заявил о важности искреннего настроя Еревана в вопросе мирного соглашения

Амирбеков: Баку и Ереван недалеки от согласования мирного соглашения
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Баку и Ереван недалеки от согласования мирного соглашения, на этом этапе необходим искренний настрой Армении. Об этом 28 декабря заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью изданию The Guardian.

«На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов», — сказал он.

Амирбеков добавил, что Баку ожидает от Еревана ответа на предложения, переданные армянской стороне на прошлой неделе.

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Ранее, 26 декабря, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, а заключение мирного соглашения между обеими странами возможно. Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы мирного соглашения между странами.

До этого, 14 декабря, премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами.

В тот же день Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

В конце ноября Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

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