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Производство золотых ювелирных изделий в России в 2023 году выросло на 18%
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Производство золотых ювелирных изделий в России в 2023 году выросло на 18%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России в 2023 году производство золотых ювелирных изделий выросло на 18%, составив 30,8 млн украшений, сообщил 28 декабря заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«По данным Федеральной пробирной палаты, в России в 2023 году ощутимо выросло количество производимых золотых украшений. Если в 2022 году палата заклеймила 26 млн изделий, или 48,5 т, то в текущем году — уже 30,8 млн изделий, масса которых составила 55,5 т. Таким образом производство золотых изделий в штуках за год выросло на 18,5%», — сказал он.

Кроме того, наблюдается положительная динамика выпуска изделий из серебра. Так, на 28,9 млн изделий за год вырос совокупный объем поступивших на рынок отечественных и импортных товаров, достигнув 56,7 млн штук.

«В 2018–2019 годах объем клеймения отечественных изделий из серебра составлял в среднем 18 млн изделий в год. А в 2023 году в ГИИС ДМДК (Государственная информационная система. — Ред.) зарегистрировали 43,7 млн серебряных изделий отечественного производства. Более чем двукратный рост объясняется отчасти восстановлением рынка, но основной эффект достигается за счет легализации», — отметил Моисеев.

Также заместитель министра добавил, что во втором полугодии текущего года количество новых участников рынка оборота драгоценных металлов превысило число ушедших, составив 1393 против 957 соответственно.

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Ранее, 25 декабря, в сети «585*Золотой» сообщили, что в 2023-м лидерами по росту продаж среди ювелирных изделий в России стали подвески, кольца и серьги с полудрагоценными камнями. По словам экспертов, россияне купили подвесок на 70% больше, чем в 2022-м, колец — на 57% больше, а серег — на 44%. Рост продаж на 27% показали и премиальные наручные часы из золота.,

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