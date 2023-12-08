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Из кольца в конец: продажу ювелирки перед Новым годом хотят упростить

Как привязка инвентаризации к 1 января влияет на бизнес компаний и нужно ли снижать регуляторное давление
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Продажу ювелирных изделий перед новогодними праздниками хотят упростить. Инвентаризацию драгметаллов предлагают отвязать от даты — 1 января, при этом оставить ее обязательное проведение минимум раз в год. Это следует из проекта приказа Минфина (есть у «Известий»). Сейчас ювелирные магазины в декабре вынуждены закрываться на несколько часов в день или работать внеурочно, чтобы произвести учет, сообщили в деловых объединениях. Это критично именно в предновогодний период, когда люди покупают украшения в подарок. Есть ли риски в снижении требований или отрасль избыточно зарегулирована — в материале «Известий».

Как хотят изменить процесс учета драгметаллов

Минфин решил ввести ряд послаблений в сфере учета драгоценных металлов, камней и изделий из них. Такой проект приказа ведомства есть у «Известий». Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В частности, Минфин предложил изменить требования к срокам проведения обязательной инвентаризации. Она нужна, чтобы подтвердить фактическое наличие изделий, которое сопоставляется с данными бухгалтерского учета. Сейчас процедура привязана к дате: ее нужно проводить на 1 января каждого года. Документ предполагает, что компании смогут проводить ее по своему усмотрению к любой другой дате, но не менее одного раза в год.

В проекте приказа поясняется: нынешние сроки создают для игроков рынка существенные затруднения, связанные с традиционным периодом высокой торговой активности, в том числе на внешних рынках драгметаллов и камней.

— Что касается сроков проведения инвентаризации, то они в любом случае должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов. А именно — проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Либерализация требований к учету и хранению приветствуется, — сказали в Пробирной палате.

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Там подчеркнули: особенно важно сделать упор на упрощении требований к учету драгоценных металлов в «бедном» вторичном сырье (лом, сплавы) и покупных комплектующих деталях, приборах и инструментах.

Также в проекте приказа Минфин предлагает дать возможность компаниям использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (вместо усиленной, которую нужно получать только в аккредитованном Удостоверяющем центре). Всё это делается для снижения административной нагрузки и затрат индивидуальных предпринимателей и юрлиц, подчеркивается в документе. При дальнейшей разработке акта будет установлен порядок проверки таких электронных подписей, что позволит обеспечить защиту передаваемой информации, сообщили «Известиям» в пресс-службе Пробирной палаты.

«Известия» направили запрос в Минфин.

Как инвентаризация влияет на бизнес компаний

Обязательное проведение учета по состоянию на 1 января и подготовка к нему требуют остановки производства, закрытия предприятий и магазинов в период предпраздничных дней и новогодних выходных, отметили в комитете ТПП РФ по драгметаллам и драгкамням. При этом ювелирка — востребованный подарок, ее продажи резко возрастают в предновогодний период, добавили там.

«Известия» направили запрос в крупнейшие ювелирные компании. Требования по дате инвентаризации создавали определенные неудобства — праздничный период, общие сроки для всех, а значит, большая нагрузка на производство, персонал и регулирующий орган, подтвердили в пресс-службе 585*Золотой.

— Новые условия более комфортны для бизнеса: после вступления приказа в силу 1 сентября 2024 года компании будут определять сроки самостоятельно, но не реже раза в год. Такими изменениями Минфин идет навстречу представителям ювелирной отрасли, — уверены там.

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В Sokolov инициативу тоже поддержали, подчеркнув: чем больше у бизнеса поле для маневра, тем лучше.

— Важно, что регулятор не ограничивает количество возможных инвентаризаций в течение года. У всех по-разному настроен этот процесс, привязка его к какой-то дате существенно ограничивала бы возможность оперативно контролировать остатки и держать отчетность в порядке, — пояснил генеральный директор Sokolov Николай Поляков.

Изменения требований по срокам проведения учета драгметаллов — это безусловный плюс, поскольку адаптирует дату проведения инвентаризации под потребности участника рынка, отметили в комитете по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам «Деловой России». Теперь компании смогут проводить учет в любое время в течение последнего квартала отчетного года, что исключит потери объемов продаж в новогодний период высокой покупательской активности, заключили в комитете ТПП.

Есть ли риски в смягчении требований к ювелирной отрасли

К отрасли драгметаллов строже требования, чем к другим. В целом, если на предприятии ведется бухучет, то пересчет товаров должен проходить в IV квартале (с 1 октября до 31 декабря). Вместе с тем приказ Минфина содержит специальную норму, что инвентаризация имущества в виде драгоценных металлов и камней может проводиться только на 1 января, отметили в комитете ТПП.

Несмотря на послабления, административная нагрузка в сфере драгоценных камней и металлов остается достаточно высокой, отметили в комитете «Деловой России».

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Ранее «Известия» писали, что Минфин хочет дать возможность Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки участников рынка в тех случаях, если продукция компании изымалась правоохранителями. В документе отмечалось, что такая мера нужна из-за увеличения нелегального оборота ювелирных изделий.

Ежегодно он составляет порядка 50 млрд рублей, заявлял ранее депутат Никита Чаплин. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому размер уголовных штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней будет кратным их стоимости.

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