Курсом от доллара: сделки с фьючерсами на золото в рублях достигли 3,6 млрд

Объем торгов расчетным фьючерсом на золото в рублях превысил 3,6 млрд с даты их старта 28 июня , сообщили «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи. На рынке называют показатель хорошим: новый инструмент уже обгоняет, например, объемы торгов фьючерсами на палладий . Золото — защитный актив, а вложения в него на бирже позволяют избежать издержек на хранение, например, слитков. В чем особенность нового финансового продукта и как он может защитить от ослабления рубля — в материале «Известий» .

Золотой расчет

На 4 августа на Московской бирже объем торгов расчетным фьючерсом на золото в рублях превысил 3,6 млрд рублей с даты запуска этого инструмента , рассказали «Известиям» в пресс-службе площадки. Он был запущен 28 июня 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

К торгам допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года. Как отмечала ранее руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева, золото традиционно входит в топ-5 популярных инструментов срочного рынка со среднедневным объемом операций более 25 млрд рублей .

11 июля на площадке начались торги бессрочным расчетным фьючерсом на золото (однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день). До этого на бирже уже можно было купить аналогичный инструмент, но номинированный в долларах.

Справка «Известий» Фьючерсы — это контракты на продажу актива по определенной цене с отсрочкой платежа. Они делятся на две категории — расчетные и поставочные. Первые — это те, по истечении срока которых производятся финансовые расчеты между сторонами сделки. Поставочные подразумевают передачу покупателю актива. Таким образом, фьючерсы на золото — это возможность вложиться в драгметалл, заработав на прогнозе его стоимости. Торги доступны неквалифицированным инвесторам.

По состоянию на конец июля объем торгов фьючерсами на золото в рублях составлял 2,5 млрд. Исходя из этих данных, в день совершалось покупок и продаж примерно на 100 млн , отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Это уже больше, чем суммы по фьючерсам на палладий (обычно не более 100 млн за сессию), но меньше, чем в платине (200–300 млн в день), привел примеры эксперт.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Торги золотом за рубли на миллиарды в день мы увидим не скоро. Инвесторам нужен не металл сам по себе, а четкая привязка к его цене . Свои стратегию они могут построить, не скупая золото тоннами, — считает Валерий Емельянов.

Удобство нового инструмента в том, что он не имеет привязки к лондонской бирже , то есть фактически независим от внешних провайдеров и выступает «чисто российским ноу-хау», добавил он.

Хорошим нынешний показатель назвал и директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Ранее сложно было себе представить, что будут подобные объемы при наличии фьючерса на золото в долларах, отметил он.

Результат впечатляющий, учитывая в целом упавшие показатели покупки и продажи инструментов на Московской бирже с весны 2022 года , отметил также аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Для резидентов РФ рубль остается предпочтительной валютой. Ликвидность доллара в плане операций на бирже заметно снизилась как из-за действий ЦБ, так и из-за макроэкономической обстановки, пояснил он.

— В то же время золото — важнейший защитный инструмент, который просто необходим для большинства сбалансированных портфелей . По сравнению с физическим драгметаллом фьючерсы не требуют издержек на логистику и хранение, а золото может терять в цене из-за неправильных условий хранения, — заявил Андрей Маслов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

4 августа декабрьский фьючерс на золото стоил $1,9 тыс. за унцию . На таком уровне он держится уже несколько месяцев, показывая незначительные колебания. Средняя цена золота в 2022 году составляла $1,8 за унцию.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев ранее спрогнозировал дальнейший рост цены на золото до $2,2 тыс. за унцию к концу года на фоне высокого уровня инфляции в мире и ужесточения денежно-кредитной политики различными странами. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Тренд на дедолларизацию

Тенденции в пользу увеличения спроса пока не видно, отметил Валерий Емельянов. Однако при всё большей дедолларизации российской экономики фьючерсы на золото будут набирать популярность, а объемы торгов станут расти , поспорил Александр Цыганов.

В условиях постепенного ослабления рубля фьючерс на главный драгметалл может стать хорошим подспорьем, и, напротив, в случае укрепления рубля он будет терять привлекательность, сказал Андрей Маслов.

При этом золото почти всегда требуется в портфеле для балансировки рисков, поэтому оно в меньшей степени зависит от краткосрочных изменчивых настроений на рынках, подытожил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Биржевые цены на драгметалл не настолько волатильны, как на нефть, газ или сельхозпродукцию, значит, и риски торговли этими фьючерсами несколько меньше , чем на сырье, согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global. Недостатки связаны с тем, что это рублевый инструмент, соответственно, вложения в него подвержены инфляции, сказала она.

Кроме того, риски инвестирования во фьючерсный контракт намного выше, чем, например, покупка акций российских эмитентов , считает Наталья Мильчакова.

— Фьючерсный контракт, в отличие от акции или облигации, не приносит ни дивидендов, ни процентов, прибыль можно получить только от игры на разнице курсов . Барьерами для нового инструмента может стать небольшая ликвидность и маленький спрос инвесторов, — добавила она.

Ранее «Известия» писали, что интерес россиян к инвестициям в сложные инструменты, связанные с золотом, резко вырос. В I квартале 2023 года среднемесячный объем операций с фьючерсами и опционами на этот драгметалл увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.