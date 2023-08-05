Курсом от доллара: сделки с фьючерсами на золото в рублях достигли 3,6 млрд
Объем торгов расчетным фьючерсом на золото в рублях превысил 3,6 млрд с даты их старта 28 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи. На рынке называют показатель хорошим: новый инструмент уже обгоняет, например, объемы торгов фьючерсами на палладий. Золото — защитный актив, а вложения в него на бирже позволяют избежать издержек на хранение, например, слитков. В чем особенность нового финансового продукта и как он может защитить от ослабления рубля — в материале «Известий».
Золотой расчет
На 4 августа на Московской бирже объем торгов расчетным фьючерсом на золото в рублях превысил 3,6 млрд рублей с даты запуска этого инструмента, рассказали «Известиям» в пресс-службе площадки. Он был запущен 28 июня 2023 года.
К торгам допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года. Как отмечала ранее руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева, золото традиционно входит в топ-5 популярных инструментов срочного рынка со среднедневным объемом операций более 25 млрд рублей.
11 июля на площадке начались торги бессрочным расчетным фьючерсом на золото (однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день). До этого на бирже уже можно было купить аналогичный инструмент, но номинированный в долларах.
По состоянию на конец июля объем торгов фьючерсами на золото в рублях составлял 2,5 млрд. Исходя из этих данных, в день совершалось покупок и продаж примерно на 100 млн, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Это уже больше, чем суммы по фьючерсам на палладий (обычно не более 100 млн за сессию), но меньше, чем в платине (200–300 млн в день), привел примеры эксперт.
— Торги золотом за рубли на миллиарды в день мы увидим не скоро. Инвесторам нужен не металл сам по себе, а четкая привязка к его цене. Свои стратегию они могут построить, не скупая золото тоннами, — считает Валерий Емельянов.
Удобство нового инструмента в том, что он не имеет привязки к лондонской бирже, то есть фактически независим от внешних провайдеров и выступает «чисто российским ноу-хау», добавил он.
Хорошим нынешний показатель назвал и директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Ранее сложно было себе представить, что будут подобные объемы при наличии фьючерса на золото в долларах, отметил он.
Результат впечатляющий, учитывая в целом упавшие показатели покупки и продажи инструментов на Московской бирже с весны 2022 года, отметил также аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Для резидентов РФ рубль остается предпочтительной валютой. Ликвидность доллара в плане операций на бирже заметно снизилась как из-за действий ЦБ, так и из-за макроэкономической обстановки, пояснил он.
— В то же время золото — важнейший защитный инструмент, который просто необходим для большинства сбалансированных портфелей. По сравнению с физическим драгметаллом фьючерсы не требуют издержек на логистику и хранение, а золото может терять в цене из-за неправильных условий хранения, — заявил Андрей Маслов.
4 августа декабрьский фьючерс на золото стоил $1,9 тыс. за унцию. На таком уровне он держится уже несколько месяцев, показывая незначительные колебания. Средняя цена золота в 2022 году составляла $1,8 за унцию.
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев ранее спрогнозировал дальнейший рост цены на золото до $2,2 тыс. за унцию к концу года на фоне высокого уровня инфляции в мире и ужесточения денежно-кредитной политики различными странами. «Известия» направили запрос в ЦБ.
Тренд на дедолларизацию
Тенденции в пользу увеличения спроса пока не видно, отметил Валерий Емельянов. Однако при всё большей дедолларизации российской экономики фьючерсы на золото будут набирать популярность, а объемы торгов станут расти, поспорил Александр Цыганов.
В условиях постепенного ослабления рубля фьючерс на главный драгметалл может стать хорошим подспорьем, и, напротив, в случае укрепления рубля он будет терять привлекательность, сказал Андрей Маслов.
При этом золото почти всегда требуется в портфеле для балансировки рисков, поэтому оно в меньшей степени зависит от краткосрочных изменчивых настроений на рынках, подытожил он.
Биржевые цены на драгметалл не настолько волатильны, как на нефть, газ или сельхозпродукцию, значит, и риски торговли этими фьючерсами несколько меньше, чем на сырье, согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global. Недостатки связаны с тем, что это рублевый инструмент, соответственно, вложения в него подвержены инфляции, сказала она.
Кроме того, риски инвестирования во фьючерсный контракт намного выше, чем, например, покупка акций российских эмитентов, считает Наталья Мильчакова.
— Фьючерсный контракт, в отличие от акции или облигации, не приносит ни дивидендов, ни процентов, прибыль можно получить только от игры на разнице курсов. Барьерами для нового инструмента может стать небольшая ликвидность и маленький спрос инвесторов, — добавила она.
Ранее «Известия» писали, что интерес россиян к инвестициям в сложные инструменты, связанные с золотом, резко вырос. В I квартале 2023 года среднемесячный объем операций с фьючерсами и опционами на этот драгметалл увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.