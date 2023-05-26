Подменить доллар: почему золото бьет рекорды

Рыночная цена золота в последний месяц балансирует около исторических максимумов. Драгоценный металл стал одним из немногих активов, который держит удар угрозы новой мировой рецессии в отличие, скажем, от нефти, которую поддерживает только агрессивное снижение добычи от ОПЕК+. Почему стоимость золота увеличивается и можно ли связать этот процесс с поиском альтернатив доллару США — разбирались «Известия».

История золота

В последние 20 лет золото достаточно стабильно растет в цене. Если в 2001 году оно коснулось отметки $300 за унцию, то с тех пор поднялось почти в семь раз . Лучшие показатели из всех активов демонстрируют только криптовалюты и акции высокотехнологичных компаний (не всех). Ничего странного в этом нет, если посмотреть на структуру рынка данного металла.

Золото до сих пор имеет широкое промышленное использование, которое со временем снижается очень плавно, несмотря на развитие технологий. Так, в 2005 году высокотехнологичный сектор мировой промышленности потреблял 440 т золота, в 2021 году — 330 т. Зато значительно поднялся спрос на ювелирные изделия: это связано с быстрым ростом азиатских экономик (прежде всего Индии и Китая), где золото традиционно считалось объектом для сбережений, в том числе и в виде ювелирки. Но главным драйвером движения цен на драгоценный металл в последние десятилетия является совершенно другой сектор.

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Около 20% золота, добытого из недр за всю историю, сейчас находится в хранилищах центральных банков. Это колоссальные запасы, во многом сформированные в том числе и в последние годы. Но так было не всегда. В 1990–2000-е годы центробанки активно распродавали золото. К примеру, только в 1992 году они продали в общей сложности более 600 т золота. В 2005 году и этот рекорд был побит.

Резкое изменение конъюнктуры произошло в 2008 году на фоне глобального финансового кризиса. Где-то с 2006 года золото начало постепенно дорожать , тогда как до этого на фоне продаж в центробанках его курс упал (с учетом инфляции) близко к историческим минимумам. Тогда же развернулся и тренд. C 2010 года, когда впервые в истории тройская унция перевалила за $1000, чистые закупки мировых ЦБ находились в постоянном плюсе, составляя в среднем 500 т в год.

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Апофеоз этого процесса случился в 2022 году, когда объем закупок достиг рекордных 1136 т. Впрочем, в первом квартале 2023 года, по данным Всемирного совета по золоту, крайне высокий спрос сохранился, составив 228 т. По сравнению с предыдущим кварталом падение составило 40%, но к январю-марту 2022 года рост достиг 176%. При этом в первом квартале центробанки всегда закупают меньше золота, чем на других временных отрезках года, так что этот показатель установил новый рекорд.

Наращивание запасов

Если анализировать чистых покупателей за всю прошедшую часть XXI века, то лидерство в этом списке принадлежит России, которая приобрела 1888 т золота за 23 года (28% от всех закупок). На втором месте — Народный банк Китая (1552 т, 23%), на третьем — Турция (541 т, 8%). В начале 2023 года наибольшую активность на этом рынке развил Сингапур, прикупивший 69 т. Китай приобрел 58 т, а Турция — 30 т. Основной спрос, как и в прошлом году, демонстрировали страны Азии. В России, по данным ЦБ, золотой запас уменьшился на 8 т, что могло быть связано с чеканкой монеты.

Несмотря на агрессивные закупки Россией и азиатскими центробанками, крупнейшими хранителями золота до сих пор остаются государства «коллективного Запада». У США более 8,1 млн т золота, дальше идут Германия, Италия и Франция. Отметим, что в их золотовалютных резервах золото занимает более половины активов, тогда как в России — чуть более 21%, в Китае 3,3%, а в Индии около 7%.

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Последние три года были очень хорошими для золота, которое было одним из редких активов, не просевших даже на фоне ковидной паники. В апреле 2023-го оно впервые за год и в третий раз в истории поднялось выше $2000 за унцию и осталось около этих отметок надолго. Рекорд пока установить не удалось, но показатели драгоценного металла исторически очень высокие. Тем более удивительно, что это происходит на фоне сильного спада в большинстве сырьевых товаров, начиная от нефти и заканчивая литием. Золото остается одним из немногих активов, которые хорошо держатся даже на фоне слабости китайской экономики и высоких шансов рецессии в США и Западной Европе.

— Золото — не просто сырьевой товар, это гораздо больше, целое явление. Это традиционный защитный актив на случай серьезных политических и экономических рисков, высокого роста цен. И на его цену действуют намного более широкие и даже противоположные факторы по сравнению с сырьем, — объяснил «Известиям» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Марк Гойхман.

По его словам, котировки золота, как правило, движутся в противоположную сторону от динамики доллара к основным валютам на рынке. Это происходит не только из-за того, цена металла выражена в долларах и изменяется в обратном направлении от его движения. Но, кроме того, сравнивается доходность надежных долларовых активов, например процентов по облигациям США, с золотом, которое само по себе не приносит проценты.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Как отметил аналитик «Финама» Александр Потавин, в начале 2023 года цены на золото показали высокую нестабильность, которая зависела от динамики индекса доллара и доходностей гособлигаций США . А они в свою очередь зависят от того настроя, который транслирует Федеральная резервная система (ФРС) в части своей будущей денежно-кредитной политики в США.

— Показательно, что даже на фоне самых высоких ставок по гособлигациям за последние десятилетия стоимость золота сильно не снижается, — говорит эксперт. — Поддержку оказывают центральные банки, которые в 2022 году наращивали свои золотые резервы рекордными темпами и продолжают этот тренд в начале текущего года. Учитывая, что в этом году основные геополитические и макроэкономические риски сохранились, можно ожидать продолжения покупок золота центробанками и физлицами.

По словам доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артема Голубева, на планете наблюдаются предкризисные явления, связанные с нехваткой топлива в определенных регионах мира. Нестабильность дает повод для диверсификации странами своих резервов, в том числе с помощью золота.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В определенной степени это также эффект низкой базы, так как некоторое время назад золото подешевело на 17–18% своей стоимости. В первую очередь это произошло в силу ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира и санкционных ограничений в отношении России, и у специалистов были ожидания того, что оно начнет дорожать. Сохранение повышенной инфляции в мире и ожидание окончания повышения ставки со стороны ФРС США создают предпосылки к удорожанию активов, которые принято измерять в долларах, — отметил собеседник.

Голубев добавил, что золото долго отставало от роста многих инвестиционных активов. Всё это способствует его росту в обозримой перспективе (1 – 2 года). Золоту на современном этапе отведена роль в основном защитного актива, как серьезный инвестиционный актив его давно уже не рассматривают, однако в период нестабильности и относительной дешевизны интерес к металлу может существенно повышаться.

На замену доллару

Рост котировок золота многими игроками рынка воспринимается как часть постепенно раскручивающейся дедолларизации мировой торговли. Хотя оплачивать международные сделки драгоценными металлами — шаг по нынешним меркам экстравагантный, своя роль у золота в этом процессе может найтись.

— Поскольку в России и в ряде других развивающихся стран тема дедолларизации сейчас весьма популярна, покупка и владение золотом позволяют минимизировать риски, которые могут быть связаны с нахождением американского доллара в структуре валютных резервов. Однако, как показал опыт России, в ситуации жестких внешних санкций продажа золота из резервов тоже может быть значительно затруднена, — отметил Александр Потавин.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По словам Марка Гойхмана, позиционирование золота и внимание к нему со стороны центробанков во многом способствуют замене им валют в международных резервах государств мира.