Златые горы: зачем российские банки скупают драгметаллы

Банки РФ в сентябре увеличили запасы драгметаллов до максимума за три года. По данным ЦБ, на 1 октября они держали на своем балансе драгметаллы на 472,4 млрд рублей, или 80,5 т в золотом эквиваленте. Общий объем запасов почти достиг отмеченных в 2020 году пиковых значений. Почему российские банки запасаются золотом и как на этот процесс повлиял инвестиционный спрос, выясняли «Известия».

Рост добычи и геополитика

Запасы драгметаллов в банках РФ на начало октября 2023 года составляли 472,4 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 80,5 т в золотом эквиваленте.

Это максимальный уровень с осени 2020 года. Таким образом, за сентябрь запасы драгметаллов выросли в пересчете на золото на 12,1 т (18%), с начала года — на 18,4 т (30%).

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Запасы драгметаллов в банках — достаточно условный показатель, тем не менее он служит иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

Как пояснили эксперты «Известиям», одна из причин роста запасов золота в российских банках — сезонная. Компании, занимающиеся добычей золота, начинают сдавать металл по итогам сезона в банки, клиентами которых они являются. В осенние месяцы в банках накапливается максимальное количество физического драгметалла.

— Финансово-кредитные учреждения, как правило, приобретают и хранят их в интересах своих крупных клиентов, поскольку физический металл требует особых условий содержания, а банки могут их обеспечить, — отмечает Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.

По мнению аналитиков, накопить побольше золота на балансах финансово-кредитные учреждения побудила и геополитическая обстановка. В условиях роста инфляции и геополитической нестабильности металл всегда пользуется повышенным спросом.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Тренд к наращиванию резервов обусловлен событиями на Ближнем Востоке. С момента начала конфликта котировки этого вида валюты начали стремительно расти — с 6 октября до сегодняшнего дня стоимость унции на общемировом рынке выросла на 8% и, возможно, это не предел. Российские банки активизировались, пока цены не стали еще выше. Кроме того, золото — защитный актив, поэтому вполне закономерно приобретать его в ситуации новых геополитических рисков, — указывает Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Плавающие пошлины

С 1 октября РФ ввела экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров. Размер пошлины составит 4–7%, при этом при курсе доллара в 80 рублей и ниже она будет нулевой. Под гибкие пошлины попали и драгметаллы.

Вполне возможно, что это делает экспортные операции менее рентабельными, чем операции внутри России, предполагает экономист Владимир Слипенькин, и поэтому банки наращивают запасы драгметаллов.

Однако по мнению Руслана Спинки, изменения в экспортной политике, скорее всего, не сыграли роли.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Золото попадает в категорию товаров, на которые действует дополнительный сбор в размере от 4% до 7% в зависимости от курса рубля. Дело в том, что мера вступила в силу с 1 октября, а локальный максимум был зафиксирован именно на эту дату, то есть запасы были сформированы еще до вступления пошлин в силу, — отмечает он.

Инвестиционный спрос

Наконец, динамика этого актива на балансах банков напрямую связана с инвестиционными предпочтениями населения в отношении драгоценных металлов. А здесь цифры впечатляющие.

— Покупка населением только физического золота в прошлом году установила исторический рекорд в 75 т, увеличившись по сравнению с 2021 годом в 15 раз. За первые четыре месяца 2023 года население приобрело еще более 35 т. Учитывая этот результат, а также текущую повышательную динамику котировок желтого металла и девальвацию рубля, можно с уверенностью говорить, что рекорд прошлого года по продажам золота населению будет побит в этом году, — говорит Алексей Виноградов, первый заместитель председателя правления ПАО «Росдорбанк».

Одной из причин повышенного спроса населения на драгметаллы эксперт называет желание диверсифицировать свои валютные сбережения, заместив золотом часть вложений в валюты недружественных стран. Привлекательность этого инвестиционного инструмента, по его словам, повысила и отмена НДС на операции со слитками, а также освобождение доходов физических лиц от НДФЛ при сроке инвестирования в драгметаллы более трех лет.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Как добавляет эксперт рынка драгоценных металлов Алексей Вязовский, на рынок вышли и новые игроки. Несколько банков получили в ЦБ «золотые лицензии» и также начали торговать инвестиционными монетами и слитками с населением. Объем этой торговли ставит рекорды (в прошлом году больше 85 т), соответственно, это требует от банков больших золотых запасов в собственных хранилищах. Эти запасы тоже попадают в учет.