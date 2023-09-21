Запас прочный: Россия накопила рекордный объем золота в резервах

Российские золотые запасы по итогам прошлого года составили 2332 т — это рекорд за 21 год , следует из статистики Всемирного совета по золоту. Россия сохраняет пятое место среди всех стран мира по этому показателю. Такая тенденция объясняется отказом страны от токсичных резервных валют. Однако, в отличие от доллара и евро, драгоценный металл не приносит дивиденды, указали эксперты. Впрочем, золото — защитный актив. В этом году его стоимость выросла на 8%, до $1963 за унцию. Стоит ли увеличивать резервы или эти деньги лучше направить в экономику — в материале «Известий».

Уйти в запас

Золотой резерв России по итогам 2022 года составил 2332 т. Это рекорд с 2000 года, когда Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) начал отслеживать этот показатель, выяснили «Известия», изучив статистику. В 2000 году запасы драгметалла в России составляли всего 384 т.

По итогам прошлого года РФ оказалась на пятом месте по объемам золотых резервов. Больше драгметалла в запасах было у США (8133 т), Германии (3355 т), Италии (2451 т) и Франции (2436 т).

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Банк России в течение 2022 года не раскрывал объем основного драгметалла в резервах, однако потом публикации статистики возобновилась. Последний раз показатель был назван в конце марта 2023-го — тогда он составил 2329,65 т. По состоянию на 1 сентября международные резервы РФ составили $581,6 млрд, в том числе монетарное золото — на $144,7 млрд.

Весь объем драгметалла из российских международных резервов находится в хранилищах ЦБ внутри страны, заявлял в марте прошлого года регулятор. В конце февраля 2022 года США и ЕС заморозили часть международных резервов Банка России в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Регулятор оценивал их объем примерно в $300 млрд.

На фоне геополитической нестабильности центральные банки, по данным Всемирного совета, увеличили резервы золота на 228 т за первые три месяца 2023 года. Это стало рекордным показателем для первого квартала с начала сбора статистики в 2000 году. По данным Reuters, всё больше стран репатриируют резервы в драгметаллах после введения Западом санкций против РФ.

Справка «Известий» Центральные банки держат золото как защитный актив для экономической стабильности, поддержания стоимости национальной валюты и как антиинфляционный инструмент. Его накопление — это защита от валютных рисков, страховка от санкций, а также возможность заработать.

Пересмотр стратегии

Рост геополитической напряженности на фоне конфликта между Россией и странами Запада привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами , отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Хранение резервов в разных защитных активах, к каким относится золото, снижает вероятность обесценивания, изъятия и прочих проблем, отметил он.

— Это очень специфический вид активов. Оно не приносит дивидендов и купонов, у него повышенные требования к хранению, также металл имеет ограниченную ликвидность. Однако оно может выручить, когда финансирование из прочих источников затруднено, — сказал Александр Потавин.

С начала года стоимость основного драгметалла выросла примерно на 8%. 20 сентября он торговался по $1963 за унцию против $1800 в конце 2022 года.

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Александр Потавин напомнил, что в августе из Фонда национального благосостояния (ФНБ) было продано 385,2 млн юаней и 570,2 кг золота суммарно за 8,2 млрд рублей. Вырученные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета, в результате сделок на счету ФНБ осталось 508,3 т золота, добавил он.

— Целенаправленное создание значительных запасов драгметалла означает, что страна большое количество денег тратит не на свое развитие, а складывает их в кубышку. Довольно часто власти так поступают, когда видят для себя рост геополитических рисков, — подытожил Александр Потавин.

Россия как крупная золотодобывающая страна всегда имела существенную долю этого металла в резервах, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Для РФ доллары и евро стали «токсичными», поэтому теперь резервы накапливаются в драгметалле и в юанях.

— Санкции в обозримом будущем, видимо, не снимут, поэтому тенденция к росту объемов запасов должна продолжиться. Золото не лучший, но и не худший инструмент для вложений, но причина роста запасов вряд ли может вызвать оптимизм, — заявил он.

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Дополнительным поводом увеличения золотого запаса России стало ожидание вероятного появления единой валюты стран БРИКС, которая будет обеспечена драгметаллом, сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он указал, что, по данным ЦБ на 1 сентября 2023 года, в структуре международных резервов России 75% занимает валюта и 24,88% — монетарное золото.

— Практически нет сомнений, что в ближайшее время Россия поднимется выше в рейтинге стран по накопленному золоту, так как для пополнения своих ЗВР другие государства, в отличие от РФ, по-прежнему используют доллары и евро, — заявил он.

Покупать много юаней в резервы нет смысла, так как большое количество для внешнего товарооборота с этой страной просто не потребуется, пояснил Владимир Чернов.

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В конце 2022 года Минфин утвердил новую структуру ФНБ, увеличив максимальную долю резервов в золоте до 40%. Ранее ведомство и ЦБ придерживались рекомендации МВФ, согласно которой доля драгметалла в общем объеме ЗВР не должна превышать 20% , напомнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Сейчас по сути ЦБ может оперировать только юанем, рублем, золотом и финансовыми инструментами в этих активах, добавил он.