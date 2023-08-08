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Пятый с краю: названы объемы международных золотовалютных резервов РФ

Что это означает для экономики страны
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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По результатам анализа данных национальных центробанков, Россия по состоянию на май 2023 года снизила золотовалютные резервы на $11,6 млрд, до $584,2 млрд, и тем самым пропустила на четвертое место Индию с объемом резервов в $590,7 млрд. На первом месте в рейтинге по объему золотовалютных резервов занимает Китай с $3,371 трлн. Второе — у Японии с показателем $1,254 трлн. Третью строчку занимает Швейцария с $886 млрд. Что это означает для экономической ситуации, выясняли «Известия».

Привязка к доллару

На динамику международных резервов, которые измеряются в долларах США, могут влиять курсовые и валютные переоценки. Например, изменение долларовой цены золота или долларового эквивалента резервов в юанях, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Также на общую величину международных валютных резервов влияют и операции Минфина по продаже-покупке валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила (резервы ФНБ учитываются в составе международных резервов). С января этого года в рамках бюджетного правила Минфин продавал юани и золото — с начала года их объемы в ФНБ сократились на 7,7 и 6,8% соответственно. Кроме того, средства из ФНБ могут использоваться для инвестиций в инфраструктурные проекты и на покрытие бюджетного дефицита в рамках установленного лимита.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, подчеркивает собеседница «Известий», в действительности сокращение международных валютных резервов за май на $11 млрд при общем их объеме в $582 млрд (на 1 июля) не имеет никакого существенного значения для экономики, особенно в условиях, когда, как ранее сообщали ЦБ РФ и Минфин, в результате санкций около $300 млрд резервов оказались заморожены, то есть Центробанк не может их использовать.

Колебания курсов

Подобные незначительные изменения объемов ЗВР скорее являются следствием колебаний курса золота, которое снижалось в стоимости в мае текущего года на мировых товарных рынках, чем обусловлены фундаментальными факторами, объясняют происходящее эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Они не ожидают каких-либо значимых последствий для российской экономики, Центрального банка страны или граждан.

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Распределение ЗВР по активам различаются от страны к стране, подчеркивают в научном учреждении.

— Поскольку Индия не находится под санкциями, то возможности управлять своими резервами с целью диверсификации у нее при прочих равных условиях выше, чем у Банка России. В связи с этим колебания цен на отдельные виды активов будут оказывать на объем ЗВР Индии меньшее влияние по сравнению с российскими, где из-за блокировки счетов свободно можно распоряжаться лишь частью, номинированной в драгоценных металлах и в валютах дружественных стран (преимущественно юанем).

Юань
Фото: Global Look Press/Cfoto

Представители института также отметили, что Банк России придерживается политики плавающего валютного курса и проводит валютные интервенции исключительно при возникновении угрозы финансовой стабильности.

— В случае если ослабление рубля обусловлено фундаментальными факторами, например состоянием торгового баланса, как в настоящий момент, то регулятор не может искусственно сдерживать данный процесс, поскольку это приведет лишь к преждевременному исчерпанию ЗВР и скачкообразному изменению курса в сторону еще более сильного ослабления, — заключают эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Проблема подсчета

Ситуация с золотовалютными резервами нашей страны остается до конца не определенной, полагает д.э.н., директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

— Это вызвано тем, что часть резервов была заморожена в результате недружественных санкций со стороны западных стран. Более того, предпринимались попытки формализации данных решений со стороны Генеральной Ассамблеи ООН.

Таким образом, точно определить текущий объем золотовалютных резервов России можно лишь с оговорками, поскольку часть запаса в настоящее время Россией фактически не управляется.

Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, по словам эксперта, объем резерва постоянно меняется.

— Достаточно быстро наращивался в нулевые годы, когда поступления нефтегазовых доходов были активнее. После 2014 года он вначале сокращался, но потом увеличивался. И поэтому говорить о том, что мы сейчас активно теряем позиции, некорректно, — резюмирует Владимир Климанов.

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Приличный результат

Пятое место по объемам золотовалютных резервов в мире, даже несмотря на блокировку значительной их части, — это более чем отличный результат, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Резервы оцениваем как неплохие. У страны небольшой госдолг, крепкие связи с партнерами из дружественных государств: мы предоставляем рынок и сырье, они — технологии и продукцию. Главным образом, это касается Китая, но и взаимосвязи с Индией крепнут с каждым годом. Кроме того, ЗВР — это не нечто застывшее. Эти резервы возможно пополнять и, наоборот, уменьшать. Так, очевидно, что часть международных резервов будут наращивать за счет приобретения юаней.

сотрудник
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Одной из главных проблем международной торговли в условиях санкций Юлия Макаренко называет дисбаланс:

— Но и тут ЦБ в паре с Минфином изобретают и испытывают новые средства, в том числе с использованием высоких технологий: это цифровой рубль, это вероятный выпуск облигаций федерального займа в иностранной валюте (скорее всего, в юанях).

Эксперт не исключает и разблокировку части ЗВР со временем.

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Ошибка в расчетах

Примерно 50% золотовалютных резервов РФ сейчас заблокированы странами Запада. Так что в реальности Россия, скорее всего, не на 5-м месте по ЗВР, — утверждает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Есть и положительные моменты. С 2022 года потеплели отношения РФ, Индии и Китая. Для международной торговли между странами ЗВР не является определяющим фактором. Поэтому, несмотря на потерю части ЗВР, Россия нарастила торговый оборот с Китаем и Индией.

Кроме того, отмечает аналитик, учитывая, что США в этом рейтинге занимает 12-е место, можно смело сказать, что ЗВР не являются определяющим фактором для уровня жизни граждан. Напрямую на граждан или экономику РФ данный результат не влияет. Хотя, конечно, очевидно, что в политике, как и в бизнесе, предпочитают сотрудничать со странами у которых есть ЗВР.

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