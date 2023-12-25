Эксперты рассказали об изменении структуры спроса на ювелирные изделия в России

В этом году лидерами по росту продаж среди ювелирных изделий в России стали подвески, кольца и серьги с полудрагоценными камнями, рассказали в сети «585*Золотой».

По словам экспертов, подвесок в 2023 году купили на 70% больше, чем в прошлом, колец — на 57% больше, а серег — на 44%.

Кольца и подвески с драгоценными камнями также приобрели на 27% и 23% больше соответственно. Рост продаж на 27% показали и премиальные наручные часы из золота.

Представители сети обратили внимание, что на конец года заметно выросли продажи инвестиционно привлекательных украшений — тяжеловесных цепей (на 51% по сравнению с показателями 2022-го) и браслетов из золота (на 81%), а также изделий с драгоценными камнями. Связано это было, в частности, с резким скачком биржевых цен на золото — в сентябре металл подорожал на 78%.

К октябрю цены на ювелирные изделия из золота поднялись в среднем на 30% по рынку. Наиболее значительно (до 27%) выросла стоимость золотых украшений с фианитами. Наименьший рост показали изделия с натуральными полудрагоценными камнями — на 4-8%.

Эксперты также отметили тренд на покупку украшений в сети. При этом по среднему чеку e-com все же отстает от оффлайна — когда речь идет о более дорогом сегменте изделий, клиенты могут выбрать украшение в сети, но окончательное решение о покупке принимают уже в магазине после примерки.

Согласно прогнозам, в следующем году полновесные золотые изделия в силу своего инвестиционного потенциала останутся востребованными. В более бюджетном сегменте ожидается рост спроса на альтернативные дизайнерские изделия из серебра. Также более привлекательными для покупки станут украшения с натуральными драгоценными и полудрагоценными камнями. Цены на ювелирные изделия из золота будут расти, так как в продажу поступят украшения из сырья, закупленного на пиковых значениях биржи осенью 2023 — пока эта динамика сдерживается, в том числе за счет проведения новогодних распродаж.