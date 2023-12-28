Ребенок скатился с горки прямо под колеса фуры и погиб в Кемеровской области
Восьмилетний мальчик попал под колеса грузовика, катаясь на «ватрушке» во дворе дома с горки. Ребенок скончался в машине скорой помощи, 28 декабря рассказал источник «Известий».
Инцидент произошел в городе Анжеро-Суджеск.
«27 декабря вечером ребенок катался с горки во дворе жилого дома. Во время съезда на «ватрушке» он скатился под колеса проезжающего грузовика», — сообщил собеседник телеканала.
Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия. Мальчика пытались спасти врачи, но он скончался в машине скорой помощи.
Полицейские ввели план «Перехват», чтобы задержать водителя фуры. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции, а машину поместили на спецстоянку.
Водителю вручили подписку о невыезде. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 23 декабря, в поселке Усть-Абакан в Хакасии обрушилась деревянная горка. В результате пострадали один взрослый и девять детей, у пяти зафиксированы ушибы, у четырех — переломы. В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после обрушения горки. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.
Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Хакасии заявила о возбуждении уголовного дела.