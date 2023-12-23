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В Хакасии после обрушения горки возбуждено уголовное дело

Правительство: в Хакасии после обрушения горки поручено проверять безопасность детских площадок
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Фото: СК РФ
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После обрушения горки в поселке Усть-Абакан и травмирования нескольких детей возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Хакасии.

«Усть-абаканским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в связи с травмированием детей в результате падения с горки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — отмечается в сообщении ведомства.

Следователи выяснили, что дети катались на горке, когда объект не прошел еще процедуру сертификации. При этом у горки не было запрещающих эксплуатацию ограждений.

Во время расследования специалисты планируют оценить действия должностных лиц, ответственных за строительство объекта, с уголовно-правовой точки зрения. Также планируется установить, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности детей.

Глава Хакасии Валентин Коновалов также поручил профильным министерствам совместно с руководством муниципалитетов и надзорными органами проверить безопасность всех детских площадок республики, всех мест для семейного отдыха, включая снежные городки и горки.

«То, что случилось в Усть-Абакане, ужасно. Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — приводятся слова Коновалова на сайте правительства республики.

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Об инциденте сообщалось ранее 23 декабря. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте. Она уточнила, что в момент инцидента на конструкции могло находиться около 10 детей. При этом, по ее словам, конструкция, по всей вероятности, была закреплена не совсем надежно.

В то же время, по информации источника «Известий», пострадали девять человек, в том числе восемь детей. Двух несовершеннолетних госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Абакане в состоянии средней тяжести.

Позже в этот день «Известия» опубликовали кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.

В прокуратуре республики начали проверку по факту обрушения горки, там планируют оценить соблюдение требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции.

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