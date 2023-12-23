«Известия» опубликовали кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии

«Известия» 23 декабря публикуют видео с места обрушения горки в хакасском поселке Усть-Абакан, в результате которого пострадали дети.

На кадрах запечатлены первые минуты после ЧП.

«Все дети теперь внизу, есть пострадавшие ребятишки, переломанные лежат», — рассказала очевидица.

На кадрах также показано, что в настоящее время вход на горку перекрыт заградительной лентой.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте.

В то же время, по информации источника «Известий», пострадали девять человек, в том числе восемь детей. Двух несовершеннолетних госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Абакане в состоянии средней тяжести.