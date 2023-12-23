Глава района в Хакасии рассказала «Известиям» подробности обрушения горки

На рухнувшей горке в Хакасии в момент инцидента могли быть около 10 детей. Об этом 23 декабря сообщила «Известиям» глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

«Площадка была закреплена не совсем надежно, скорее всего. Устанавливала горку администрация поселка Усть-Абакан. <...> Двое отправлены в больницу в Абакан, пять с родителями [поехали] в травмпункт, но это всё предварительно», — рассказала Егорова.

Она уточнила, что на место выехала районная администрация, администрация поселка, Ростехнадзор и МВД. Егорова подчеркнула, что, в рамках законодательства, горка должна была пройти сертификацию, на нее должны были получить разрешение. В данный момент выясняется, было ли получено такое разрешение или предупреждение о том, что на площадке есть какие-то несоответствия.

Очевидцы рассказали «Известиям», что в момент обрушения на горке собралось много детей, в результате площадка частично обвалилась, и там образовалась огромная дыра. Они отмечали, что горку каждый год собирают из новых досок.

«Одна девочка — у нее было два открытых перелома левой ноги и раздроблена лодыжка. Ее уже прооперировали. У второй девочки — перелом ноги. У мальчика подозрение на перелом позвоночника», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Ранее Егорова уточнила, что в результате инцидента пострадали семь детей. Источник «Известий» при этом отметил, что травмированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

После инцидента следственные органы начали проверку. В ходе нее будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасного отдыха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В прокуратуре республики также начали проверку, там планируют оценить соблюдение требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции.