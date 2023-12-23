Семь детей пострадали при обрушении горки в Хакасии

В Хакасии в результате обрушения горки пострадали дети. Об этом 23 декабря сообщил Усть-Абаканский поселковый совет в своем Telegram-канале.

«К сожалению, на рыночной площади произошло серьезное происшествие: обвалилась горка. Есть пострадавшие, детям оказывается медицинская помощь. Сразу после случившегося на место приехали медики, глава поселка Нина Леонченко и специалисты поссовета», — говорится в сообщении.

Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова сообщила, что пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте.

«Двое с переломами, 2013 и 2014 года рождения, их увезли в республиканскую больницу. Пятеро обратились в травмпункт», — сказала она ТАСС.

В то же время, по информации источника «Известий», пострадали девять человек, в том числе восемь детей. Двух несовершеннолетних госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Абакане в состоянии средней тяжести.

Ранее, 12 декабре, в Юже Ивановской области пять школьников пострадали при падении в яму с кипятком. По предварительным данным, на улице Пушкина возле теплотрассы произошел размыв грунта, и на тротуаре образовалась яма, в которую упали дети. Одному ребенку оказали амбулаторную помощь, еще четверых эвакуировали в областную детскую клиническую больницу Ивановской области.