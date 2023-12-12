Реклама
Прямой эфир
Общество
В Красноярском крае пропали две воспитанницы детского дома
Мир
Пушков указал на напыщенность слов начальника генштаба Чехии о конфликте с РФ
Мир
Семь человек пострадали при пожаре в Новой Москве
Общество
Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте 12 декабря
Общество
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Авто
В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя
Мир
ЦАХАЛ начала штурм больницы и лагеря беженцев в Дженине
Мир
В Киеве заявили о неоправданных надеждах на контрнаступление ВСУ
Общество
В Москве восстановили выдачу прав и регистрацию авто после сбоя
Мир
Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Общество
У сотрудников администрации Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве
Авто
У российских дилеров произошло затоваривание китайскими автомобилями
Происшествия
Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области
Мир
В раде предрекли аварию на мосту Патона после подтопления метро Киева
Мир
Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана на внеочередных выборах

Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области

0
Фото: Telegram/prok37
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Юже Ивановской области пять школьников пострадали при падении в яму с кипятком. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, на улице Пушкина возле теплотрассы произошел размыв грунта и на тротуаре образовалась яма, в которую упали дети. В результате они были госпитализированы с сильными ожогами.

По факту инцидента следственными органами следственного управления СК РФ по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Как отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следственного комитета РФ, на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления по региону. Они проведут его осмотр, а также дадут оценку действиям сотрудников ресурсоснабжающей организации.

Накануне, 11 декабря, в Челябинске восьмилетний мальчик упал в вырытую коммунальщиками на улице яму с кипятком и получил ожоги 45% тела. По словам источника «Известий», рабочие разрыли участок теплотрассы и не установили ограждение или предупреждающие знаки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023