Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области
В Юже Ивановской области пять школьников пострадали при падении в яму с кипятком. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил источник «Известий».
По предварительным данным, на улице Пушкина возле теплотрассы произошел размыв грунта и на тротуаре образовалась яма, в которую упали дети. В результате они были госпитализированы с сильными ожогами.
По факту инцидента следственными органами следственного управления СК РФ по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Как отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следственного комитета РФ, на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления по региону. Они проведут его осмотр, а также дадут оценку действиям сотрудников ресурсоснабжающей организации.
Накануне, 11 декабря, в Челябинске восьмилетний мальчик упал в вырытую коммунальщиками на улице яму с кипятком и получил ожоги 45% тела. По словам источника «Известий», рабочие разрыли участок теплотрассы и не установили ограждение или предупреждающие знаки.