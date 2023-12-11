Школьник получил ожоги 45% тела после падения в яму с кипятком в Челябинске
В Челябинске восьмилетний мальчик упал в вырытую коммунальщиками на улице яму с кипятком и получил ожоги 45% тела. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал источник «Известий».
По его словам, рабочие разрыли участок теплотрассы и не установили ограждение или предупреждающие знаки.
«Второклассник упал в вырытую работниками коммунальной службы яму, частично заполненную кипятком. Восьмилетний мальчик получил ожоги 45% тела и был госпитализирован», — рассказал собеседник издания.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Ранее, 2 сентября, в Уссурийске мальчик упал в открытый люк сетевого колодца и получил ожоги. Его доставили в больницу, где медики определили у него ожоги не менее 20% поверхности тела. После произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).