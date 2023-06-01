Щербатые качели: детские площадки предлагают укрепить законом

Сотни обращений об ужасающем состоянии детских площадок регулярно получают профильные общественные организации. Где-то из деревянных конструкций торчат гвозди, где-то ржавые железные горки и качели вот-вот развалятся, а кое-где и вовсе дети играют с найденными в песочнице мертвыми крысами, рассказали активисты «Известиям». Есть и случаи травм. Аналогичную картину фиксируют в регионах и эксперты «Народного фронта». Нужно создать законодательную базу по детским площадкам с четко прописанными нормами и ГОСТами , считают в «Совете матерей». Предложения переданы в Госдуму. Законодатели уже подбирают решение для этой задачи , заверили «Известия» в профильном комитете ГД. Помочь контролировать состояние мест для игр детей помогла бы единая база, интегрированная с сервисом для подачи жалоб, считают эксперты.

Мусорный ветер

Законодательную базу по детским площадкам предлагает создать общественная организация «Совет матерей». Нужно четко прописать в законах нормы безопасности и ГОСТы для мест, где играют дети , следует из письма совета в Госдуму, которое имеется в распоряжении «Известий».

Нужно определить государственный орган или ведомство, которое будет отвечать за состояние детских площадок , считают в «Совете матерей». При этом проверки должны быть ежемесячными, а результаты стоит размещать в открытом доступе.

Нельзя допускать, чтобы игровые зоны располагались рядом с проезжей частью, мусорными баками, добавили в организации. Среди других предложений — оборудовать площадки навесами, беседками, грибками над песочницами. А также размещать рядом с ними информационные стенды, где были бы указаны правила эксплуатации, данные производителя, телефоны экстренных служб, адреса или телефоны служб, куда можно обратиться, если площадка в неисправном состоянии.

Фото: t.me/sovet_materey

Еще в августе прошлого года активисты впервые предложили родителям проверить, в каких условиях гуляют и играют дети у них в городе. Предлагалось сообщать о ветхих и опасных площадках, отсутствии данных о производителе. Или о тех дворах, где оборудованных площадок вовсе нет.

С тех пор о рганизация получила более 1600 обращений, содержащих не только жалобы, но и идеи, комментарии и предложения по улучшению ситуации.

«Адреса размещения опасных для жизни и здоровья детей площадок фиксируются и пишутся письма на имя глав муниципальных образований с просьбой устранить опасные элементы. Уже отправлено 821 письмо, но обратная связь получена только из 722 муниципальных образований», — говорится в письме общественников.

При этом в 319 ответах администрация ссылалась на то, что территория принадлежит управляющей компании и она должна отвечать за нее, ремонт площадки за счет муниципалитета приведет к нецелевому расходованию бюджетных средств.

Среди случаев, которые особенно поразили активистов , оказался инцидент в Брянске, где на одной из детских площадок в мае этого года обнаружили мертвых крыс, с которыми играли дети, поделилась с «Известиями» федеральный куратор «Совета матерей» Елена Данилевская.

— Мама прислала информацию, что гуляла с дочкой во дворе. Девочка долго копалась в песочнице, а потом оказалось, что она хоронила лежавшую там мертвую крысу , — рассказала она.

В Ростове-на-Дону на площадке в апреле и вовсе пролилась детская кровь: ребенок получил серьезную травму, катаясь на карусели.

Фото: t.me/sovet_materey

«Малыш так кричал, что все из окон повылезали, кто-то помогал остановить кровь и успокоить малыша. Оторвал подушечку пальца, кость осталась нетронутой. Вызывали «скорую», и нас увезли в больницу на операцию» , — процитировали в совете письмо женщины.

В последнее воскресенье мая организация провела акцию «Безопасное детство», призвав мам по всей стране устроить рейды по детским площадкам и аттракционам в своем городе. Только за этот день в адрес «Совета матерей» поступило более ста обращений. Проблемы всё те же: некоторые элементы сооружений явно опасны для жизни и здоровья детей. Об этом красноречиво говорят и фотографии, которые присылали из разных регионов. Детям предлагается играть на ржавых, покосившихся конструкциях, лишь отдаленно напоминающих горки или качели. Территория вокруг них, как правило, заросла травой или усеяна мусором.

Без единого гвоздя

Регулярно фиксируют подобные проблемы и эксперты «Народного фронта», сообщили «Известиям» в организации. Например, в Воронежской области несколько лет назад администрация села Девица Семилукского района установила между улицами 50 лет Октября и Набережной игровую площадку.

— По нашим оценкам, стоила она не меньше 100 тыс. рублей. В этой части села для детей вообще ничего не было, поэтому все обрадовались. Только местные власти быстро забыли о новом объекте благоустройства, о котором обязаны заботиться. Сейчас там не осталось ни одного целого элемента. Качели оторвались от опоры, покосившуюся карусель едва видно в сухостое, а с горки можно прямиком укатить в травматологию , — рассказала главный эксперт «Народного фронта» в сфере ЖКХ Светлана Калинина.

Фото: t.me/sovet_materey

В Покрове Владимирской области во время рейда представители движения обнаружили бетонные плиты с торчащей арматурой, сгнившие горки и качели. На нескольких детских площадках, по их словам, каждая из каруселей может рухнуть в любой момент. По территории разбросаны камни. Во дворах вкопаны токсичные старые автомобильные покрышки. Активисты намерены обратиться в прокуратуру.

Регулярно представители «Народного фронта» отмечают отсутствие информационных табличек с правилами и возрастными требованиями при пользовании оборудования, номера телефонов службы спасения, разрушение ударопоглощающего покрытия.

Детские площадки и оборудование для них должны соответствовать ГОСТам, сказали «Известиям» в пресс-службе администрации главы Чувашской Республики . Если она находится в муниципальной собственности, то ответственность за ее безопасность несут органы местного самоуправления и муниципальные предприятия, которым переданы площадки, пояснили там. Детские игровые площадки на придомовой территории — общее имущество собственников помещений многоквартирных домов. Они эксплуатируются управляющими организациями.

«Известия» направили запросы в другие регионы.

Посчитать и учесть

Несмотря на наличие прописанных требований к безопасности оборудования, вопрос контроля состояния площадок остается очень острым, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты и депутаты.

Постоянно контролировать огромное количество объектов с помощью физической проверки крайне трудозатратно , отметил руководитель бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев. Поэтому имеет смысл создать федеральный реестр и электронный контроль , полагает он.

Фото: t.me/sovet_materey

— Нужно системно выявлять критические угрозы, оповещать муниципальные власти о необходимости проверки. Создание такой системы имеет смысл, если она будет интегрирована с возможностью подачи жалобы от общественников и родителей , — пояснил он.

Это позволит не только оценивать состояние площадок в целом по стране, но и оперативно реагировать на жалобы, исправлять проблемы с игровым оборудованием точечно.

Пока же непрозрачность системы создает возможности закрыть глаза, добавил он.

— Когда никто не знает, сколько детских площадок в регионе, сколько там произошло несчастных случаев, насколько там устаревшее оборудование — проблемы и нет. Как только выезжает НФ с проверкой или приходит жалоба от родителей, или происходит несчастный случай, не дай бог, вот тогда проблемы детских площадок становятся актуальными для всех вплоть до губернатора, — полагает Валерий Алексеев.

Сейчас на федеральном уровне единственным органом, ответственным за состояние площадок, остается прокуратура, которая подключается, только если что-то случилось , отметила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

— А если никто не пострадал, а просто что-то оторвалось, вызывает сомнения? Можно, конечно, обратиться в управляющую компанию, а они возьмут и гвоздем что-нибудь забьют. А потом за него зацепится шарфом ребенок, а шарф затянется на шее, — поделилась она с «Известиями».

Фото: t.me/sovet_materey

Поэтому нужен кто-то, кто будет на государственном уровне прицельно отвечать за состояние площадок. Сейчас законодатели ищут для этой задачи подходящее решение, добавила Татьяна Буцкая.

Пока же родителям советуют не терять бдительность во время прогулок на детских площадках. Приходя туда, н адо сразу обращать внимание на качество покрытия, устойчивость несущих конструкций качелей и горок, напомнила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

Не менее важно научить ребенка правилам безопасности. Сейчас дети не знают, что при падении с качелей, нужно отползти в безопасное место, чтобы не удариться о возвращающиеся в исходное положение качели, подчеркнула она.