Звездный чёс: в чем подозревают замглавы Роскосмоса

Стали известны новые подробности коррупционного скандала в Роскосмосе. Фигуранту уголовного дела о мошенничестве, заместителю директора госагентства Олегу Фролову инкриминируют хищение средств при реконструкции 13-го корпуса ВНИИЭМ. Как уходили не по назначению средства «Федеральной космической программы России на 2016 – 2025 годы», разбирались «Известия».

Без лишних деталей

Контракт, заключенный в 2019 году АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» с компанией «Компьюлинк» стоимостью в 1,1 млрд рублей мог стать причиной расследования в отношении топ-менеджера Роскосмоса Олега Фролова, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Напомним, о возбуждении дела в отношении Фролова СК сообщил 22 декабря.

Заместитель директора «Роскосмоса» Олег Фролов Фото: ТАСС/Михаил Метцель

«ГСУ СК РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении СКР. Все трое находятся под стражей. В ведомстве также рассказали, что предполагаемые сообщники похитили 435 млн рублей при закупке оборудования «в ходе исполнения контракта», не уточнив о каком конкретно госзаказе идет речь.

Автор цитаты Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (ВНИИЭМ) был основан осенью 1941 года как завод для разработки и выпуска электротехнических средств для обороны столицы. Сегодня он имеет статус НИИ и носит имя первого директора предприятия талантливого инженера Андроника Иосифьяна. ВНИИЭМ участвовал в разработке электротехнического оборудования ракет-носителей, здесь создавался первый пилотируемый космический корабль «Восток», метеорологические спутники, а также несколько поколений автоматических космических аппаратов для нужд гидрометеорологии, исследований природных ресурсов Земли и экологического мониторинга.

Корпус с несчастливым номером

По данным «Известий», речь идет о контракте на выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению объекта капстроительства — корпуса №13 на Вольной улице. Цена контракта, о заключении которого на сайте госзакупок сообщалось 21 января 2020 года, составила более 1,1 млрд рублей. Победителем и единственным участником аукциона стало ООО «УСП Компьюлинк» (актуальное наименование «Инфралинк», связана с «УК Компьюлинк групп»). Согласно сметным документам, подрядчику предстояло сначала демонтировать старый корпус, а затем построить новое здание, провести кабельные сети, канализацию, водопровод, отоплению, вентиляцию, монтажные работы, возвести временные постройки, благоустроить, озеленить площадку, сделать дорогу и тротуар. Обращают на себя внимание траты на оборудование, они составили большую часть стоимости заказа — более 645 млн рублей. Напомним, что следствие указало, что именно при закупке оборудования и было совершено хищение.

Предполагаемые сообщники похитили 435 млн рублей при закупке оборудования Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Задачи по реконструкции необходимо было выполнить до конца года. Но по сей день строительство не закончено. Корреспондент «Известий» побывал на проходной ВНИИЭМ и своими глазами в этом убедился — даже местные работники с трудом понимают, где должен находиться корпус с несчастливым номером 13.

Между тем, судебные тяжбы по поводу работ над 13-м корпусом не прекращаются до сих пор — на сегодняшний день предприятие «Инфралинк» официально банкрот. В отношении фирмы введено внешнее управление, поэтому она фигурирует в судебных картотеках то как истец, то как ответчик в исках на десятки и сотни миллионов рублей.

Тендер для своих

Изначально на заказ претендовали две компании, одна из них «Компьюлинк», наименование второй в протоколе рассмотрения заявки не указано, есть лишь ее идентификационный номер — 185. Однако «Известия» выяснили, что спустя несколько дней с жалобой (есть в распоряжении редакции) на процедуру проведения аукциона в Федеральную антимонопольную службу обратилась компания ООО «АтлантикПро», которую отсеяла комиссия.

В обращении к регулятору участник ссылался на необоснованные и незаконные, с его точки зрения, дополнительные условия допуска к проекту. А именно, в заявке помимо прочих документов заказчик потребовал копию исполненного контракта и копию акта выполненных работ с подтверждением стоимости исполненного контракта, а также копию разрешения на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию (речь об аналогичном опыте участника тендера). Упомянутые документы должны были быть подписаны не ранее чем за три года до срока подачи заявки.

«Считаем, что действия заказчика, нарушившего ч.6 ст. 66 Закона о контрактной системе, а именно предоставление документов во второй части заявки, подтверждающих соответствии участника закупки дополнительным требования, предоставляют возможность заказчику незаконно отклонять заявки потенциальных участников закупки» , — говорится в жалобе «АтлантикПро» за подписью директора компании Фидата Кутусова.

Автор цитаты Компания «Атлантикпро» была создана 25 сентября 2019 года, ее учредителем, согласно данным «Руспрофайл», является Фидат Кутусов. Среди видов деятельности компании: штукатурные, малярные работы, розничная торговля продуктами и кирпичом, а также услуги перевозки и рекламного агентства. Средняя выручка за 2022 год составила 76 млн рублей. «Атлантикпро» участник более 18 судебных дел, где компания в основном выступала в качестве третьего лица. Среди ответчиков по судебным делам — управления ФАС по разным регионам. Компания была ликвидировано в июне 2023 года, в 2020 году активно подавала жалобы в Федеральную антимонопольную службу на различные нарушения при проведении госзакупок — всего 71 дело, следует из данных сайта ФАС.

По сути, участник конкурса упрекает заказчика в создании так называемой «закладки», то есть специального условия, которому соответствует лишь «нужный» подрядчик. Дело в том, что у «Компьюлинка» уже были выполненные контракты, в том числе с ВНИИЭМ, впрочем, связаны они были не со строительством. Так или иначе, через несколько дней стало известно о победе «Компьюлинка» в борьбе за госзаказ с десятизначной суммой.

Из арестанта в подрядчики

Де факто конечным бенефициаром компании «УСП Компьюлинк», которая, если верить комиссии, соответствовала самым строгим критериям отбора на аукционе, на момент победы в тендере был бизнесмен Михаил Лящ. Его компания подала заявку на участие в конкурсе спустя несколько месяцев после того, как сам он вышел из следственного изолятора — его обвиняли в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере.

Расследование, стартовавшее еще в 2018 году, якобы было связано с инвестициями в проект Ляща по разработке программно-аппаратного комплекса конференц-звонков EZTalk. Сама инициатива была заморожена еще в 2010 году Уголовное дело было прекращено лишь в 2020 году, уже после победы «Компьюлинка» в тендере. Сотрудники «Компьюлинка» выдвигали альтернативную версию преследования своего шефа — якобы, чтобы склонить Ляща к продаже здания офиса компании на Мичуринском проспекте (бывший универмаг рядом со станцией Мичуринский проспект в элитном столичном районе Раменки).

Набрал заказов

Подряд на реконструкцию 13-го корпуса ВНИИЭМ был не первым в портфеле компаний Ляща. Особенно успешно ему удавалось выигрывать контракты от ФНС. Но с 2019 года налоговики прекратили сотрудничество с фирмами, аффилированными с Лящем. С этим событием специалисты связывали снижение экономических показателей «Компьюлинка». Но работа по госзаказам продолжилась сразу после решения Лящем проблем с законом.

По данным СПАРК-Интерфакс, почти одновременно с контрактом на реконструкцию 13-го корпуса, «Инфралинк» (ныне банкрот) получила контракт от АО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» на сумму в 4,2 млрд рублей (реконструкция и техническое перевооружения испытательной базы двигателя РЛ 191). Плановый срок его исполнения был заявлен на 1 марта 2023 года, информация о его исполнении отсутствует в открытых источниках. В тот же период времени (конец 2019 года) «Компьюлинк» стал подрядчиком РКК «Энергия» на постройку зданий для испытательного комплекса (пилотируемая тематика), стоимость госзаказа почти 1 млрд рублей. Дата его планового исполнения — 30 ноября 2025 года. Чуть позже, в 2020-м, фирма Ляща получила контракт на реконструкцию зданий КБ «Арсенал» (почти 200 млн), который пока не завершен. Впрочем, время еще есть — плановый срок исполнения декабрь 2024 года. Не исключено, что работа по этим проектам в ближайшее время также вызовет вопросы со стороны контролирующих органов.

Роскосмос изнутри

Следствие считает, что без использования должностных полномочий курирующего подобные проекты замдиректора Роскосмоса Олега Фролова хищение средств было бы невозможным. Между тем, в самой корпорации Фролов снискал репутацию дисциплинированного и осторожного чиновника.

— Человек он был всегда осторожный с точки зрения круга общения, я с ним в жизни раза два только общался, — рассказал «Известиям» человек из отрасли. — Но он всегда вел себя как образцовый офицер. Четко выполнял поставленные задачи и не высказывал своего мнения. Но у меня много вопросов к работе службы внутреннего аудита, службе экономической безопасности. Есть определенные градации сумм, когда контракт проходит процедуры закупки, согласования со стороны [сотрудников] безопасности, экономистов, юристов и т. д. То есть просто взять и заключать с компанией «Рога и копыта» вы ничего не можете, размахивая корочкой замгендиректора. Ну и сами документы готовят десятки человек. А должностное лицо только подписывает.

Автор цитаты Олег Фролов в разные годы возглавлял Военно-космическую академию имени Можайского, Главное управление вооружения армии, с 2010 года по 2012 год был замруководителя Рособоронпоставок. В 2012-году стал первым заместителем главы «Роскосмоса», а в 2018 году стал исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ. Доктор военных наук, профессор, генерал-лейтенант запаса. Заслуженный военный специалист РФ. Награжден орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По мнению собеседника «Известий», хищение оборудования могло протекать по стандартной схеме, которая давно обкатана в других отраслях.

— Компания на тендере выбирает самое дешевое предложение, подрядчик, перебив номера и предоставив подложные документы, поставляет оборудование, принимающая сторона принимает оборудование, а потом выясняется, что оно поддельное или не соответствует требованиям закупки. Такое сплошь и рядом. А вот почему именно Фролов оказался под ударом — вопрос. Не знаю на него ответа.

В Роскосмосе «Известиям» подтвердили факт задержания Фролова.

«Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела находятся в ведении Следственного Комитета РФ», — указано в ответе на запрос «Известий».