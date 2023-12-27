Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери

Отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой Вячеслав Ивлеев прокомментировал вечеринку в московском клубе Mutabor. В разговоре с «Известиями» 27 декабря мужчина сказал, что ему жаль свою дочь.

Он признался, что уже давно не общается с Анастасией.

«Я всегда за свою дочь. <…> Я с Настей давно не общаюсь, но мне ее очень жалко. Попала», — отметил отец девушки.

По словам Ивлеева, он увидел кадры с мероприятия в интернете. Мужчина подчеркнул, что не понимает причин такого пристального внимания именно к его дочери.

Блогер попала в поле зрения полиции после организованной ею скандальной вечеринки 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor в Москве. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. После мероприятия общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

24 декабря после общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия. Несмотря на это, 26 декабря компания МТС исключила Ивлееву из списка амбассадоров. В тот же день блогеру был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

В ночь на 27 декабря блогер выложила два видеоролика, которые назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души», чтобы поговорить с подписчиками в подобном формате и рассказать, как она оказалась «на самом дне».

Этим же днем источник «Известий» сообщил, что ФНС организовала выездную проверку в отношении Ивлеевой, касающуюся периода с 2020 по 2023 год. По информации «Известий», весной текущего года у налоговой уже возникали вопросы к блогеру, девушка должна была погасить задолженность, но так и не сделала этого. Теперь в отношении Ивлеевой проводится повторная проверка, в рамках которой под внимание ФНС могут попасть компании «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск».