«Известия» выяснили, какие компании Ивлеевой могут попасть под проверку ФНС

В рамках выездной налоговой проверки блогера Анастасии Ивлеевой под внимание ФНС могут попасть компании «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск».

По данным «Известий», телеведущая переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав ей 100% долю. Уже тогда у налоговой были вопросы к этому предприятию. В частности, при выручке в 122 млн рублей и официальной прибыли в 52 млн, компания заплатила только 6 млн рублей налогов.

Кроме того, что по состоянию на 7 декабря, у компании телеведущей «Блеск» (ресторанный бизнес) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц были признаны не достоверными. Сотрудники налоговой службы и вовсе не нашли компанию по юридическому адресу. На сегодняшний день счета фирмы разморожены, но вопросы с документами всё еще требуют решения.

Под проверку также попадает компания Ивлеевой «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов «Изи пизи» и газировки с изображением самой телеведущей. Выручка фирмы за 2022-ой составила 445 млн рублей. При этом налогов выплачено на сумму 23 млн рублей. Отмечается, что Ивлеевой принадлежит только 45% компании.

Заблокированных счетов у блогера нет.

Федеральная налоговая служба (ФНС) организовала выездную проверку в отношении Ивлеевой ранее в этот день. Весной текущего года у налоговой уже возникали вопросы к блогеру, девушка должна была погасить задолженность, но так и не сделала этого.

Блогер попала в поле зрения полиции после организованной ею скандальной вечеринки 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor в Москве. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. После мероприятия общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

24 декабря после общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия. Несмотря на это, 26 декабря компания МТС исключила Ивлееву из списка амбассадоров. В тот же день блогеру был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

В ночь на 27 декабря блогер выложила два видеоролика, которые назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души», чтобы поговорить с подписчиками в подобном формате и рассказать, как она оказалась «на самом дне».