Солнечный вдруг: открытие ученых из Сибири улучшит прогноз магнитных бурь

Российские ученые впервые в мире подробно описали, как нагреваются протуберанцы — выбросы раскаленного солнечного вещества, которые оказались вдали от поверхности звезды . Изучение этого явления поможет прогнозировать скорости частиц в космическом пространстве и их воздействие на магнитосферу Земли. Свое достижение специалисты совершили благодаря Сибирскому радиогелиографу — новой мегаустановке, которая позволяет наблюдать Солнце в радиодиапазоне с высоким разрешением. Эксперты отметили, что изучение подобных явлений важно для предсказания космической погоды .

Как работает радиотелескоп

Иркутские ученые из Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН совершили открытие, которое проливает свет на важную загадку Солнца . Они объяснили, как нагреваются протуберанцы — выбросы раскаленного солнечного вещества — вдали от поверхности Земли . По мнению исследователей, изучение этого явления поможет прогнозировать скорость частиц в космическом пространстве и их воздействие на магнитосферу планеты . Также оно участвует в переносе энергии от относительно холодной поверхности звезды, где температура около 6 тыс. градусов, к короне, где она составляет более 1 млн градусов .

Открытие удалось совершить благодаря уникальному астрофизическому инструменту — сибирскому радиогелиографу, который находится в обсерватории «Бадары» в Тункинской долине вблизи Байкала . Этот солнечный телескоп состоит из 526 антенн-тарелок и наблюдает светило в разных частотах радиоволн . Как отметили ученые, физические параметры мегаустановки позволяют «разглядеть» Солнце как целиком, так и отдельные явления, которые происходят на нем . Причем пространственное, временное и частотное разрешение сибирского радиотелескопа делают его лучшим в мире инструментом в своем классе.

Фото: Сергей Лисовский

— Мы проанализировали протуберанец. Ко гда эта магнитоплазменная конструкция потеряла устойчивость и была выброшена в космос, появилась возможность для изучения теплообменных процессов внутри нее , — рассказал «Известиям» один из авторов открытия, главный научный сотрудник ИСЗФ Аркадий Уралов.

Он пояснил, что по-другому это явление называют корональным выбросом массы. На сегодняшний день сибирский радиогелиограф — единственный на планете инструмент, который позволяет в хорошем качестве изучать такие события в микроволновом диапазоне .

Почему расширяется «шар» плазмы в космосе

В частности, благодаря новому инструменту ученые проследили протуберанец до тех пор, пока он не удалился от звезды на расстояние одного ее радиуса. То есть около 700 тыс. км . За это время объем выброшенной из солнечной короны массы увеличился в сотни раз .

— Открытие заключается в том, что мы обнаружили выделение тепловой энергии внутри расширяющегося «шарика» и установили главную причину этого феномена — электрические токи, которые протекают внутри плазмы . Похожее явление происходит при нагревании проводов. Дальше остается просто предположить, что подобным образом осуществляется разогрев и остальных частей солнечной короны , — пояснил Аркадий Уралов.

Фото: Сергей Лисовский

Он отметил, что в протуберанце выше плотность вещества, сильнее токи и магнитные линии. Поэтому на примере этого события ученые смогли увидеть природу явления в целом .

— С практической точки зрения исследование имеет значимость, потому что протуберанцы — это достаточно неустойчивые структуры. Рано или поздно они разрушаются , а в них сосредоточено большое количество солнечной плазмы. Если часть этого вещества направится в сторону Земли и вступит во взаимодействие с магнитным полем планеты, это может спровоцировать магнитные бури , — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией Солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Кузин.

Эксперт добавил, что любые данные о Солнце полезны, поскольку от активности звезды напрямую зависят фундаментальные процессы на нашей планете . Например, такие как глобальное потепление, формирование океанических течений и развитие органики .

— Важно, что исследователи показали, как один из процессов, который нагревает плазму в короне (то есть в окрестностях Солнца), оказывает свое влияние и на больших расстояниях от светила . Он не дает веществу протуберанца быстро остыть, а от этого зависит скорость частиц. Они, в свою очередь, могут повлиять на работу искусственных спутников на орбите или электроники и электрооборудования на Земле, — пояснил профессор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Владимир Решетов.

Фото: Сергей Анфиногентов

По его мнению, сибирский радиогелиограф принесет еще много интересных открытий , потому что поведение Солнца, его структура, магнитные линии, черные пятна на его поверхности — это явления, которые ученые до сих пор понимают недостаточно. При этом находки будут носить прогностический характер, поскольку отголоски солнечных бурь всегда имеют отражение на нашей планете .

Также важным аспектом исследования стала разработка методики измерения температуры и концентрации расширяющейся плазмы по ее микроволновому излучению , добавил эксперт.