Лолита сообщила об отмене концертов после скандальной вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита Милявская во вторник, 26 декабря, сообщила об отмене концертов после «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в московском клубе Mutabor.

По словам певицы, также ее «вырезают из эфиров».

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — поделилась она с РБК. Ее слова приводятся в Telegram-канале издания.

Накануне артистка записала видеообращение, которое разместила в своих соцсетях. На нем она отмечает, что берет на себя ответственность за поступки. Лолита также призвала поклонников не распространять негатив и «оставаться людьми».

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса блогер Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринок, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сказала, что участники мероприятия отнеслись к дресс-коду с юмором и не хотели никого оскорбить. Народный артист РФ певец Филипп Киркоров также принес публичные извинения, указав, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить.

Кроме того, 26 декабря сообщалось, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей. По словам адвоката Владислава Атаманюка, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в специально созданный по поручению президента РФ Владимира Путина государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.