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Нацелены на союз: что значит визит Пашиняна в Петербург

Эксперты видят в этом крупный дипломатический успех Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Санкт-Петербург с двухдневным визитом. Сначала он принял участие во встрече в рамках ЕАЭС, далее поучаствовал в неформальном саммите СНГ. Поездка стала первой для армянского лидера после потери Карабаха и громкой ссоры с Россией. «Известия» разбирались в том, как меняются отношения Еревана и Москвы.

Как прошел визит Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25–26 декабря посетил Санкт-Петербург. В первый день визита он принял участие в заседании Евразийского экономического совета (ЕАЭС), во второй — в неформальном саммите СНГ. В ходе встречи в рамках ЕАЭС главы государств подвели итоги российского председательства и дали старт председательству Армении. «Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им необходимую помощь», — сказал Владимир Путин.

Роль своеобразного переводчика и коммуникатора взял на себя Александр Лукашенко. Он сообщил журналистам, что не злится на Пашиняна за его отсутствие на саммите ОДКБ в Минске, который прошел в ноябре. «Это разные форматы, я еще тогда об этом знал. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: «Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?» Он говорит: «Ну это другой формат — экономический. Мы обижены на военно-политический — на ОДКБ, а это экономика». Поэтому я знал, что в Питер он прилетит», — рассказал Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Белорусский лидер также выразил уверенность, что Армения не станет выходить из состава ЕАЭС, потому что здесь «самое важное направление их развития». По его словам, Еревану не стоит рассчитывать на помощь американцев. «Что, Армения не видела, как в Афганистане люди цеплялись за шасси, когда улетали американцы? Точно так же используют Армению и свалят. Вы думаете, этого не будет? Будет, такая у них политика», — подчеркнул Лукашенко.

Пашинян, в свою очередь, выступил против политизации ЕАЭС. Известно также, что 26 декабря в ходе неформального саммита СНГ армянский премьер о чем-то побеседовал с Владимиром Путиным. Журналисты зафиксировали, как во время экскурсии в Павловск политики отошли от основной группы и оживленно разговаривали.

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Какие отношения у Армении и России

Нынешней осенью отношения Армении и России резко испортились. Армянская сторона тяжело переживала потерю Карабаха и винила в произошедшем Москву. В частности, Пашинян говорил, что российские миротворцы не выполнили свои функции, в том числе не добились прекращения огня и не защитили мирное население. В Москве много раз подчеркивали, что военнослужащие сделали всё возможное в рамках своего мандата.

Миротворцы в Карабахе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, Пашинян обвинял в бездействии ОДКБ. По его словам, организация никак не отреагировала на удары Азербайджана по армянской территории. «Эти ситуации привели нас к решению о том, что нам необходимо диверсифицировать отношения в сфере безопасности. И сейчас мы пытаемся это сделать», — отмечал армянский лидер. При этом намекал на возможный выход Еревана из организации. По его словам, стороны ведут консультации, после которых наступит момент «сделать выводы».

Третий важный момент касался разблокировки транспортных коммуникаций. В трехстороннем заявлении от ноября 2020 года указывалось, что Армения соглашается на транзит по своей территории из «материкового» Азербайджана в Нахичеванский эксклав, а контроль за транзитом осуществляет ФСБ России. Теперь Пашинян, однако, заявил, что российские силы не должны контролировать армянскую территорию. «Нигде не написано и не предполагается, что кто-то другой должен обеспечивать безопасность на территории Республики Армения», — подчеркивал он.

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Дополнительное раздражение вызывало сближение Еревана со странами Запада. Так, Пашинян выступил на заседании Европарламента, где сообщил, что республика готова стать ближе к Европейскому союзу настолько, «насколько Евросоюз считает возможным». Особенно тесными стали отношения Еревана с Францией, Париж, в частности, согласился поставить вооружение, в том числе радары для ПВО и зенитно-ракетные комплексы.

флаги государств-участников СНГ

Флаги государств — участников СНГ

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Наконец, армянская сторона стала сближаться и с украинским руководством. Например, Никол Пашинян встретился в испанской Гранаде с Владимиром Зеленским, а спикеры парламентов двух стран пообщались в Дублине. На Мальте побеседовали секретарь Совбеза Армен Григорян и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. В декабре уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян совершил восьмидневный тур по Украине.

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Официальные лица в Москве реагировали на поведение Еревана сдержанно. Так, Владимир Путин говорил, что Армения по-прежнему остается союзником России и вряд ли выйдет из СНГ, ЕАЭС или ОДКБ. Неофициально следовали более жесткие сигналы. Так, источники в российских дипломатических кругах говорили, что Пашинян следует по стопам Владимира Зеленского. «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию Украиной номер два», — указывал собеседник.

Что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев называет приезд Пашиняна в Санкт-Петербург хорошим сигналом.

Президент России Владимир Путин и лидер Армении Никол Пашинян

Президент России Владимир Путин и лидер Армении Никол Пашинян

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

— Армения все последние месяцы энергично портила отношения с Россией. Хочется верить, что эмоции несколько улеглись, накал страстей спал. Нынешний визит считаю большим дипломатическим успехом обеих стран. Надеюсь, что взаимодействие Еревана и Москвы теперь будет более конструктивным, сползание в негатив прекратится, — говорит он.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов утверждает, что трудности в отношениях есть, но преувеличивать их не стоит.

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— Да, заявления звучали довольно резкие, но они почти никак не конвертировались в решения и действия. Армения по-прежнему входит в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, российская военная база обеспечивает безопасность закавказской республики, продолжает работать корпус двусторонних соглашений. Да, определенные шероховатости есть, вероятно, мы можем зафиксировать попытку Еревана перейти к политике многовекторности. Но главное при этом не меняется — Россия и Армения остаются союзниками. Визит Пашиняна как раз подчеркивает этот факт, — отмечает он.

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