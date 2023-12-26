Появились кадры задержания замглавы Усть-Абаканского поселкового совета после обрушения горки

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Красноярскому краю и Хакасии показало кадры задержания заместителя главы поселкового совета Сергея Новоселова, подозреваемого по уголовному делу, связанному с обрушением горки с детьми. Видео было опубликовано 26 декабря в Telegram-канале ведомства.

В СК напомнили, что задержание прошло в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Следствие выяснило, что подозреваемый организовал возведение детской горки силами двух разнорабочих сельской администрации, однако не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал поверку и регистрацию сооружения в органах гостехнадзора на соответствие стандартам безопасности. Кроме того, подозреваемый допустил бесконтрольное использование горки детьми.

О задержании замглавы Усть-Абаканского поселкового совета стало известно ранее в этот день. В настоящее время задержанный подозреваемый ожидает избрания ему меры пресечения.

Обрушение деревянной горки в поселке Усть-Абакан произошло 23 декабря. Сразу после происшествия глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что в результате пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте. Она уточнила, что в момент инцидента на конструкции могло находиться около 10 детей. При этом, по ее словам, конструкция, по всей вероятности, была закреплена не совсем надежно.

Позже, 24 декабря, в минздраве Хакасии сообщили, что число пострадавших возросло до 10, среди которых девять человек — дети. У пяти зафиксированы ушибы, у четырех — переломы. При этом трое из обратившихся за помощью в Абаканскую межрайонную клиническую больницу были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Г.Я. Ремишевской с серьезными травмами.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.

В прокуратуре республики начали проверку по факту обрушения горки, там планируют оценить соблюдение требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции. Пресс-служба главного СУ СК РФ по Хакасии заявила о возбуждении уголовного дела.