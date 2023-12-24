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Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии возросло до десяти

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Фото: СК РФ
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В результате падения горки в хакасском поселке Усть-Абакан пострадали 10 человек, в том числе девять детей. Об этом 24 декабря сообщил минздрав Хакасии.

Отмечается, что у пяти детей зафиксированы ушибы, у четырех — переломы.

«Двое детей госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской. Сегодня их осмотрел главный внештатный детский травматолог-ортопед минздрава Хакасии. Состояние детей стабильное. Остальные получают амбулаторное лечение», — сообщило ведомство.

Минздрав Хакассии взял ситуацию с обеспечением медицинской помощи на особый контроль.

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Об инциденте сообщалось 23 декабря. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова первоначально рассказала, что пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте. Она уточнила, что в момент инцидента на конструкции могло находиться около 10 детей. При этом, по ее словам, конструкция, по всей вероятности, была закреплена не совсем надежно.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.

В прокуратуре республики начали проверку по факту обрушения горки, там планируют оценить соблюдение требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции. Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Хакасии заявила о возбуждении уголовного дела.

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