В Хакасии задержали подозреваемого по делу о крушении горки с детьми

Заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета задержан в Республике Хакасия по уголовному делу, связанному с травмированием детей на горке. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Хакасии во вторник, 26 декабря.

«По версии следствия, подозреваемый организовал возведение детской горки на площади, расположенной по улице Базарная поселка Усть-Абакан Усть-Абаканского района РХ, силами двух разнорабочих сельской администрации, не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал поверку и регистрацию сооружения в органах гостехнадзора на соответствие стандартам безопасности, допустил бесконтрольное использование объекта несовершеннолетними детьми», — сказано в сообщении.

В результате невыполнения замглавы поселкового совета своих обязанностей не готовая к использованию детская горка была открыта для посещения 23 декабря. На детской площадке находились более 10 детей, когда посадочная платформа горки внезапно обрушилась. Несколько детей упали с высоты трех метров.

«У двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков серьезные травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы», — написали в ведомстве.

Было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время задержанный подозреваемый ожидает избрания ему меры пресечения.

Обрушение деревянной горки в поселке Усть-Абакан произошло накануне, 23 декабря. Сразу после происшествия глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что в результате пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте. Она уточнила, что в момент инцидента на конструкции могло находиться около 10 детей. При этом, по ее словам, конструкция, по всей вероятности, была закреплена не совсем надежно.

Позже, 24 декабря, в минздраве Хакасии сообщили, что число пострадавших возросло до 10, среди которых девять человек — дети. У пяти зафиксированы ушибы, у четырех — переломы. При этом трое из обратившихся за помощью в Абаканскую межрайонную клиническую больницу были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Г.Я. Ремишевской с серьезными травмами.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.

В прокуратуре республики начали проверку по факту обрушения горки, там планируют оценить соблюдение требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции. Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Хакасии заявила о возбуждении уголовного дела.