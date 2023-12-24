Минздрав Хакасии рассказал о состоянии пострадавших при обрушении горки детей

Трое детей, обратившихся за медицинской помощью в Абаканскую межрайонную клиническую больницу после обрушения деревянной горки в Хакасии, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Г.Я. Ремишевской с серьезными травмами. Об этом 24 декабря сообщили в региональном минздраве.

«Трое детей с серьезными травмами согласно маршрутизации госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Г.Я. Ремишевской», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Там уточнили, что еще один ребенок находится на амбулаторном лечении. Сейчас медработники оказывают детям всю необходимую помощь, ситуация находится на полном контроле минздрава Хакасии.

Обрушение деревянной горки в поселке Усть-Абакан произошло накануне, 23 декабря. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что в результате пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте. Она уточнила, что в момент инцидента на конструкции могло находиться около 10 детей. При этом, по ее словам, конструкция, по всей вероятности, была закреплена не совсем надежно.

Позже, 24 декабря, в Следственном комитете сообщили, что число пострадавших выросло до девяти — за медицинской помощью обратились восемь детей и одна взрослая женщина.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.

В прокуратуре республики начали проверку по факту обрушения горки, там планируют оценить соблюдение требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции. Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Хакасии заявила о возбуждении уголовного дела.