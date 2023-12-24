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Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти

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Фото: t.me/krksledkom
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Число пострадавших при обрушении деревянной горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии выросло до девяти — за медицинской помощью обратились восемь детей и одна взрослая женщина. Об этом 24 декабря сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

По данным СК, более 10 детей играли на площади на улице Базарной, где велось строительство деревянной горки. При катании детей обрушилась посадочная платформа. Несколько детей упали с трехметровой высоты и получили травмы различной степени тяжести.

Как указали в ведомстве, горка, которая уже эксплуатировалась детьми, еще не прошла процедуру сертификации и не была огорожена.

В рамках расследования будет дана оценка действиям ответственных за строительство лиц, заключили в СК.

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Об инциденте сообщалось 23 декабря. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова рассказала, что пострадали семь детей, двух из них отвезли в больницу, остальных осмотрели в травмпункте. Она уточнила, что в момент инцидента на конструкции могло находиться около 10 детей. При этом, по ее словам, конструкция, по всей вероятности, была закреплена не совсем надежно.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после обрушения горки в Хакасии. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.

В прокуратуре республики начали проверку по факту обрушения горки, там планируют оценить соблюдение требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции. Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Хакасии заявила о возбуждении уголовного дела.

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