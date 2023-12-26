Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Выброс пепла высотой до 2,8 км зафиксирован на вулкане Эбеко
Общество
ФСБ задержала подозреваемого в передаче Украине данных о военных объектах РФ
Экономика
Правительство продлило запрет на вывоз из РФ патронов и гильз
Мир
Орешкин рассказал о возможном переизбытке городской инфраструктуры в Китае
Мир
В Токио захотели возобновить с РФ соглашение о промысле в районе Курил
Мир
В ВСУ пожаловались на отправку военкоматами ценных специалистов в пехоту
Мир
ВС США нанесли удары по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке
Мир
В Китае предупредили о риске войны на Тайване из-за выборов
Авто
Аналитики назвали самые популярные в РФ подержанные китайские автомобили
Политика
Памфилова сообщила о более 30 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Наука и техника
Исследователи раскрыли механизмы влияния опухоли на соседние клетки
Мир
Первые украинские пилоты истребителей F-16 завершили начальную подготовку в Британии
Общество
Эксперты предупредили россиян о новогодней уловке мошенников
Армия
Эксперт Болтенков рассказал об усилении Балтфлота новыми кораблями
Мир
Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа

Депутат Госдумы заявила о росте выплат МРОТ и пенсий в РФ с 1 января

Депутат ГД Бессараб: с 1 января в России вырастут МРОТ и пенсии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 января 2024 года в России вырастут пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом 26 декабря в беседе с Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так, с 1 января размер МРОТ будет повышен на 18,5%. Кроме того, на 7,5% увеличится размер пенсий для получателей страховых выплат и неработающих пенсионеров.

«Я думаю, это хорошие изменения. У нас 33 млн получателей страховых пенсий — неработающих пенсионеров и порядка 5 млн россиян, у которых заработная плата тоже будет повышена», — сказала она.

МРОТ в Москве и по регионам: с 1 января 2024 будет рекордная индексация
На сколько будет отличаться минимальная зарплата по регионам

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Кроме того, согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платы с 42 до 48%.

Тогда же президент подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7915,4 до 8134,9 рубля.

До этого, 22 ноября, Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в следующем году. Отмечалось, что принятие данного закона обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников. Еще в июне Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. Он указал на то, что индексация будет гораздо выше темпов инфляции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023