Депутат Госдумы заявила о росте выплат МРОТ и пенсий в РФ с 1 января

С 1 января 2024 года в России вырастут пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом 26 декабря в беседе с Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так, с 1 января размер МРОТ будет повышен на 18,5%. Кроме того, на 7,5% увеличится размер пенсий для получателей страховых выплат и неработающих пенсионеров.

«Я думаю, это хорошие изменения. У нас 33 млн получателей страховых пенсий — неработающих пенсионеров и порядка 5 млн россиян, у которых заработная плата тоже будет повышена», — сказала она.

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Кроме того, согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платы с 42 до 48%.

Тогда же президент подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7915,4 до 8134,9 рубля.

До этого, 22 ноября, Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в следующем году. Отмечалось, что принятие данного закона обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников. Еще в июне Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. Он указал на то, что индексация будет гораздо выше темпов инфляции.