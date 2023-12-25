В Белграде на фоне беспорядков началась встреча Вучича и посла РФ Харченко

В Белграде началась встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне прошедших накануне беспорядков. Об этом 25 декабря сообщил корреспондент ТАСС.

Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Вучич встретится с Боцан-Харченко в 11:00 мск.

Боцан-Харченко подарил Вучичу книгу советского дипломата Анатолия Добрынина «Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962–1986 гг.» на русском языке. Глава Сербии на нем говорит.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии. По ее словам, строгое следование конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны, являются единственно возможной реакцией в данной ситуации.

До этого, 24 декабря, Вучич выступил с экстренным онлайн-обращением к сербским гражданам после попыток местных протестующих ворваться в здание городской администрации столицы страны Белграда. Он призвал граждан сохранять спокойствие. Речи о революции в стране идти не может, указал президент Сербии.

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.