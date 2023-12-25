Коррупция является наиболее тревожным аспектом членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом написало японское издание Nihon Keizai.

Как отмечает издание, даже министерство обороны Украины постоянно подвергается обвинениям в коррупции вокруг продовольствия и оборудования.

«Никто не смирится с тем, что его средства, выделенные на поддержку, исчезают в темноте», — говорится в статье.

При этом издание допускает, что ажиотаж вокруг переговоров о присоединении Украины к ЕС может смениться разочарованием от финансовых проблем и коррупции в стране. По мнению журналистов, в таком случае произойдет именно то, чего хочет Россия.

Ранее, 22 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президентству Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры.

11 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев готов выполнить любые дополнительные условия для вступления в ЕС. Он выразил уверенность, что страна войдет в состав ЕС. По его словам, этот процесс пройдет либо мягко, либо будет затруднен какими-либо препятствиями.

За день до этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

8 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Урсула фон дер Ляйен 29 ноября заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

9 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

31 октября Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

11 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.