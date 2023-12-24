Стая собак загрызла мужчину на Чукотке

В чукотском городе Певек стая собак насмерть загрызла мужчину. Об этом 24 декабря сообщило следственное управление СК России по Чукотскому автономному округу.

«21 декабря в ночное время около многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Куваева, стая бездомных собак напала на мужчину и причинила последнему множественные укушенные раны головы и конечностей. От полученных повреждений мужчина был госпитализирован в районную больницу, в которой в последующем скончался», — сообщило ведомство в Telegram.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Проводятся следственные действия, чтобы установить обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, 13 декабря, в Новом Уренгое стая собак напала на девочку. Мэр города Андрей Воронов рассказал, что напавшие на школьницу собаки отловлены, а ребенку оказана вся необходимая помощь. Позже, 14 декабря, СК России по ЯНАО сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения стаи собак на ребенка.