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Стая бездомных собак напала на девочку в Новом Уренгое

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Стая бездомных собак напала на несовершеннолетнюю девочку, которая шла по улице в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе. Ребенок находится в больнице, сообщил 13 декабря «Известиям» мэр города Андрей Воронов.

Инцидент произошел в микрорайоне Энтузиастов. Бездомные собаки, напавшие на школьницу, отловлены.

По словам Воронова, девочке оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

«Уже сейчас усиленные бригады патрулируют улицы, у нас хоть и снизилось число обращений горожан по поводу бродячих собак, благодаря новому приюту и работе групп отлова, но всё же такой случай, к сожалению, случился. Предпримем все необходимые меры», — сказал он.

Глава города добавил, что помимо точечных выездов будет и ежедневный патруль, а также увеличено число сотрудников в бригадах.

Кроме того, следователи Нового Уренгоя начали проверку после нападения стаи собак на девочку, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан)», — сказано в сообщении.

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Накануне подобный инцидент произошел в Санкт-Петербурге: стая бродячих собак напала на мужчину. Пострадавший Александр Бельский рассказал «Известиям», что животные напали на него на пустыре. Он отметил, что теперь будет вынужден до марта делать уколы от бешенства, также он написал заявление в полицию.

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