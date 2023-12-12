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Стая бродячих собак напала на мужчину в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге стая бродячих собак напала на Александра Бельского. Пострадавший 12 декабря рассказал «Известиям» подробности инцидента.

По словам мужчины, инцидент произошел на пустыре, где он ходит каждый день. При этом собаки там были всегда, однако нападение произошло впервые.

«Я увидел, что на меня бежит крупная большая бело-рыжая собака, причем я вижу, что она целенаправленно бежит в мою сторону, и за ней еще пять собак меньшего размера. <…> Я думал: бегут и бегут, как обычно, по правилам я остановлюсь, постою и пережду <…> Но она сходу прыгнула и челюстью вцепилась мне в предплечье, и повисла на руке», — сказал мужчина.

Первое животное он смог снять с себя и отбросить. В это же время другие собаки уже окружили его. В основном нападала большая собака, а другие пытались укусить за ноги или наброситься сзади.

По словам пострадавшего, спокойная реакция и обычный тон не помогли успокоить животных. Нападение продолжалось не менее пяти минут, одежда была полностью разорвана.

На помощь пришел водитель проезжавшего мимо грузовика. На пути к автомобилю агрессивные животные несколько раз сбивали Бельского с ног и разбежались только тогда, когда водитель начал сигналить. Мужчина из-за шока не спросил номер спасителя и теперь не знает, как с ним связаться и отблагодарить.

Мужчина, по его словам, теперь будет вынужден до марта делать уколы от бешенства, заявление в полицию он уже написал.

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Ранее, 23 ноября, стая бродячих собак напала на женщину в Орске Оренбургской области. Сообщалось, что женщине удалось спрятаться в машине, после чего стая убежала в другом направлении.

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