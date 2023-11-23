Стая бродячих собак пыталась растерзать женщину в Орске
Стая бродячих собак напала на женщину в Орске Оренбургской области. Соответствующее видео 23 ноября оказалось в распоряжении «Известий».
На кадрах видно внезапное появление агрессивных псов во дворе многоквартирного дома. Далее свора окружила пострадавшую, которая пересекала двор.
Женщине удалось спрятаться в машине, после чего стая убежала в другом направлении.
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