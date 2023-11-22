Власти Омска предложили горожанам стать опекунами бездомных собак

Жители Омска могут оформить опекунство над собаками в муниципальном приюте для животных или просто помочь в выгуле псов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас в приюте находятся более 450 собак, из них около 100 тяжелобольных, старых и агрессивных. Еще там проживают 20 щенков, для которых ищут новый дом.

Как отмечает ИА «Омскрегион», каждый омич может приехать в приют по предварительной договоренности. Опека над собакой оформляется договором, согласно которому учреждение обязуется обеспечивать постоянный уход, кормление и медобслуживание питомца.

Узнать более подробную информацию можно в группе «Муниципальный приют для животных».

Ранее «Известия» писали, что до конца года Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает установить административную ответственность в виде штрафов за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Инициативу поддерживают некоторые законодательные собрания регионов.