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На Камчатке 14-летнего мальчика искусал бульдог

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Фото: РЕН ТВ
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В Камчатском крае американский бульдог напал на 14-летнего мальчика и искусал его, ребенка госпитализировали. Об этом 22 ноября сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, инцидент произошел 20 ноября, когда по просьбе соседки мальчик выгуливал собаку. Пес был на поводке и без намордника. В результате нападения бульдога ребенок получил травмы руки и ноги, сказано в Telegram-канале ведомства.

Мальчика спас ученик профильного 11-го класса МЧС России Артем. Он шел из школы домой, когда услышал крики и пришел на помощь. Артем схватил бульдога за ошейник и зафиксировал собаку между ног. Он удерживал животное около 20 минут, пока не пришли хозяева. Предварительно, у Артема также зафиксированы рваные раны руки.

Руководство главного управления МЧС России по Камчатскому краю рассмотрит вопрос о его поощрении.

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Ранее, 9 ноября, на улице Минской в Калуге бойцовская собака напала на двух детей. После произошедшего им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Спустя два дня, 11 ноября, прокуратура Калужской области организовала проверку по этому факту.

Выяснилось, что от животного детей спасал таксист Шокиржон Рахматов. 12 ноября он рассказал «Известиям», что увидел, как собака начала кусать двух девочек, при этом люди, которые были рядом, снимали происходящее на телефоны.

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