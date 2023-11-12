Спасший детей от собаки в Калуге таксист рассказал подробности инцидента

Таксист Шокиржон Рахматов в воскресенье, 12 ноября, рассказал «Известиям», как спасал детей в Калуге от агрессивного стаффордширского терьера.

По словам мужчины, во время выполнения заказа на работе он увидел, как собака начала кусать двух девочек, и принял решение спасти детей.

«Сильно искусала. Все люди стояли и на телефоны снимали. Там с шестого этажа одна женщина кричала. Мужчин много было и женщин тоже, но никто не помогал. Все смотрели только», — поделился Рахматов.

Таксист отметил, что девочки никого не трогали, собака сама выскочила и напала на них. Кроме того, у животного был хозяин, но в момент происшествия его не видели. Мужчина также указал, что после случившегося с телефона девочки позвонил родителям и, дождавшись их, отдал ребенка. Рахматов хотел отвезти пострадавшую в полицию, но отец сказал, что сделает это сам.

«Собака кусала еще одного маленького мальчика. Я тоже ему помогал», — подчеркнул он.

Ранее, 9 ноября, в полицию поступило сообщение, что на улице Минской в Калуге бойцовская собака напала на двух детей. После произошедшего им оказали необходимую помощь и отпустили домой. 11 ноября прокуратура Калужской области организовала проверку по факту произошедшего.