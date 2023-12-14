После нападения стаи собак на ребенка в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело
По факту нападения стаи бродячих собак на девочку в Новом Уренгое было возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
«По данным следствия, в Новом Уренгое 13 декабря 2023 года на улице собака причинила укусы несовершеннолетней жительнице города. С укушенными ранами девочка поступила в травматологическое отделение больницы», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Действиям лиц, ответственных за отлов бездомных животных, будет дана правовая оценка.
Об инциденте накануне, 13 декабря, сообщил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он рассказал, что напавшие на школьницу собаки отловлены, а девочке оказана вся необходимая помощь.
По словам Воронова, в городе будет усилен ежедневный патруль, а также увеличено число сотрудников в бригадах.