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После нападения стаи собак на ребенка в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело
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После нападения стаи собак на ребенка в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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По факту нападения стаи бродячих собак на девочку в Новом Уренгое было возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«По данным следствия, в Новом Уренгое 13 декабря 2023 года на улице собака причинила укусы несовершеннолетней жительнице города. С укушенными ранами девочка поступила в травматологическое отделение больницы», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Действиям лиц, ответственных за отлов бездомных животных, будет дана правовая оценка.

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Об инциденте накануне, 13 декабря, сообщил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он рассказал, что напавшие на школьницу собаки отловлены, а девочке оказана вся необходимая помощь.

По словам Воронова, в городе будет усилен ежедневный патруль, а также увеличено число сотрудников в бригадах.

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