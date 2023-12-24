Годовалый мальчик умер после падения с дивана в Петербурге
В Санкт-Петербурге умер годовалый мальчик, после того как упал с дивана. Об этом в воскресенье, 24 декабря, рассказал источник «Известий».
Инцидент произошел ночью 23 декабря в Колпино.
«Годовалый мальчик упал с дивана на ковер и ударился головой. В тяжелом состоянии его госпитализировали», — поделился собеседник.
Медицинским работникам не удалось спасти ребенка, он умер вечером в тот же день. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Красноуфимске Свердловской области погиб младенец из-за поражения электрическим током от новогодней гирлянды. По данным регионального следственного управления СК РФ, ребенок потянул провод, подключенный к электросети, и в результате полученной травмы погиб.